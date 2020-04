Cô gái cùng lúc đưa bạn học và chủ nhà trọ vào tròng

"Nổ" quen biết lãnh đạo Bộ Công an, ngành y, cựu cán bộ UBND huyện Cần Giờ (TP HCM) hứa chạy trường giúp bạn học, chủ nhà trọ; từ đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 8-4, tin từ TAND TP HCM cho biết tòa này đang thụ lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thị Diệu Linh (SN 1986, cựu cán bộ UBND huyện Cần Giờ, TP HCM) là thủ phạm.



Trước đó, VKSND TP HCM truy tố Trần Thị Diệu Linh tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", có khung hình phạt từ 12-20 năm tù hoặc tù chung thân. Cơ quan công tố cáo buộc Linh lừa đảo bạn học và chủ nhà trọ.



Cụ thể, Linh công tác tại UBND huyện Cần Giờ từ năm 2011. Đến năm 2016, Linh bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Thất nghiệp lại muốn có tiền tiêu xài, Linh nảy sinh ý định lừa tiền người quen, bạn bè.



Tháng 3-2017, Linh nói với một người bạn học chung đại học rằng Linh quen nhiều cán bộ, lãnh đạo Bộ Công an. Vì thế, Linh có khả năng lo cho em trai chị này vào học Trường ĐH An Ninh Nhân dân với mức giá 400 triệu đồng. Nạn nhân đồng ý.



Sau đó, Linh viện lý do nhà trường tuyển sinh với mức điểm cao nên Linh chỉ có thể giúp em trai bạn học vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân. Người bạn nói trên chập nhận đưa 420 triệu đồng (400 triệu đồng là tiền thỏa thuận lần trước, 20 triệu đồng là tiền mua quà tặng). Đến khi không có kết quả nhập học, Linh hứa trả lại toàn bộ tiền. Nhưng sau đó, Linh chỉ trả lại 85 triệu đồng.



Với thủ đoạn tương tự, Linh "nổ" với ông chủ nơi Linh thuê nhà trọ rằng Linh có mối quan hệ có thể giúp con trai ông chủ nhà trọ phúc khảo điểm thi tuyển vào Trường ĐH Y dược TP HCM, từ đó nâng điểm sao cho đủ điều kiện thi đậu vào trường. Trước đó, Linh biết chuyện con trai ông chủ nhà thi rớt trường ĐH nói trên vì thiếu 0,15 điểm. Hai bên thỏa thuận chi phí 370 triệu đồng. Linh nhận trước 250 triệu đồng, khi có giấy nhập học sẽ nhận số tiền còn lại.



Chờ mãi không thấy kết quả như cam kết ban đầu nên hai nạn nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

