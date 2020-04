Bỏ trốn, đại gia 'Đường Nhuệ' bị truy nã toàn quốc

Trước khi cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thì Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường Nhuệ) đã rời khỏi địa phương, cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã ra thông báo truy nã toàn quốc với ông này.



Ra lệnh bắt tạm giam ông Đường 'Nhuệ', chồng nữ doanh nhân Dương 'Đường'

Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đang truy bắt bị can Nguyễn Xuân Đường (bên phải) do ông này đã rời khỏi địa phương trước khi cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam - Ảnh: Facebook Duong Nhue



Chiều 10-4, Công an tỉnh Thái Bình đã phát đi thông báo truy nã toàn quốc đối với ông Nguyễn Xuân Đường do bị can này đã bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú trước khi cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam.



"Từ lúc thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Dương thì "Đường Nhuệ" đã không có mặt ở nhà. Đối tượng này đã đi vắng trước đó mấy ngày, hiện anh em đang tập trung truy bắt để phục vụ công tác điều tra."- một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết.



Theo thông báo truy nã của Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị này đề nghị mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về ông này thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 228, đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, điện thoại: 069.2760.169 hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.



Cơ quan chức năng đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp tin và sẽ có phần thưởng giá trị với người đã cung cấp tin bắt được bị can. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng trên thì bị xử lý theo pháp luật.





Lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Xuân Đường - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình





Thông tin trước đó từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết ngày 9-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt ông Đường (49 tuổi) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".



Trước đó cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với vợ của "Đường Nhuệ" là bà Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và hai người khác là Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) để điều tra về tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.



Theo TIẾN THẮNG (TTO)