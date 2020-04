Bắt khẩn cấp nhóm người chuyên đi ôtô gây án trong đêm

Những đối tượng này hằng đêm thuê ôtô chở nhau rảo khắp các tỉnh, thành tìm nhà dân sơ hở để gây án





Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm chuyên thuê ôtô, để đi thực hiện trộm cắp liên tỉnh.



Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Mai Văn Hào (25 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thái Hùng (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Trung Hậu, (26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Vũ Văn Thượng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).





Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt





Theo điều tra ban đầu, những kẻ trong băng nhóm trên đều nghiện ma túy, không có việc làm, thuê phòng trọ ở với nhau tại TP Biên Hòa. Hằng đêm nhóm này thuê ôtô tự lái rảo khắp vùng, thấy nhà dân nào sơ hở thì tìm cách phá khóa đột nhập, lấy tài sản.



Rạng sáng 27-3, bốn đối tượng tự lái ôtô đi trên đường và phát hiện "cơ hội" từ nhà một người dân ở khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, các đối tượng cắt khóa cổng, đột nhập vào nhà lấy trộm hai xe máy trị giá 70 triệu đồng.



Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất vào cuộc và đã bắt giữ 4 đối tượng tại phòng trọ. Tại đây, công an còn thu giữ 12 mã tấu và 20 biển xe máy, ô tô.



Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ, lấy trộm gần 20 xe máy trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh Tây Nguyên. Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo X.Hoàng (NLĐO)