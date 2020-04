Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, thuê xã hội đen uy hiếp con nợ

Trong khoảng 10 năm, đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi để kiếm lời, thuê "xã hội đen" đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà "con nợ" nếu chậm nộp tiền lãi.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP Hải Phòng

Chiều 25.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền vừa phá thành công Chuyên án 420C đấu tranh với hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn, đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1953, hộ khẩu thường trú tại số 33/40/191 Đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đang thu tiền lãi của người vay.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do không có công ăn việc làm nên cách đây khoảng 10 năm, Nguyễn Thị Bích đã có hành vi cho người khác vay tiền với lãi suất cao để kiếm lời.

Những người mà Bích cho vay thường là những người có quen biết hoặc là hàng xóm, sống gần nhà với Bích. Khi cho vay tiền, những người này phải viết giấy vay tiền thể hiện rõ ngày vay, số tiền vay và ký xác nhận vào 1 quyển sổ của Bích.

Về tiền lãi, hình thức vay thì tùy người và mức độ quen biết mà Bích với người vay thỏa thuận miệng với nhau, dao động từ 2.000-10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Sau đó Bích đưa tiền trực tiếp cho người vay ở trước cửa số 92 Lê Lợi hoặc ở tại nhà riêng của mình.

Hằng ngày, trong khoảng thời gian từ 20-21h, Bích thường ra trước cửa số nhà 92 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, để thu tiền đóng lãi, tiền nợ, tiền họ góp của những người vay.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích, Cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, vay nợ với lãi suất cao, tiền mặt, trang sức có màu vàng...

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Bích đã khai nhận toàn bộ sự việc trên. Những người vay của Bích thường là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ; số tiền vay phổ biến từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng. Bích thu tiền lãi theo ngày hoặc theo tháng. Đặc biệt, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ phải tạm dừng hoạt động do không có nguồn thu nên không đóng được tiền tiền lãi. Bích đã cho một số đối tượng xã hội đến đốc thúc, đe dọa, đổ chất bẩn nhằm uy hiếp tinh thần “con nợ”.

Theo điều tra sơ bộ của Công an quận Ngô Quyền, có đến cả trăm lượt người người vay tiền của Bích. Điển hình như chị Lương Thị Kim P, ở chung cư 6 tầng Lê Lợi, vay của Bích 60 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1ngày (tương ứng 180.000 đồng/ngày) từ ngày 28.1.2019 (âm lịch) đến nay.

Chị Nguyễn Thị T, ở Lê Lợi, Ngô Quyền, vay của Bích 5 triệu đồng với hình thức vay họ góp trong vòng 40 ngày, từ 7.6.2019. Hàng ngày chị T phải đóng 150.000 đồng cho Bích và đã trả hết số tiền trên. Ngày 22.4.2020, chị T lại đến tìm Bích để vay 18 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày và đã viết giấy nợ. Bích đã hẹn ngày 3.4.2020 (âm lịch) sẽ đưa tiền.

Chị Nguyễn Thị T, cũng ở Lê Lợi, vay của Bích 7 lần (6 lần vay 10 triệu đồng, 1 lần vay 15 triệu đồng) dưới hình thức vay họ góp trong vòng 40 ngày. Chị T phải đóng 300.000 đồng/ngày cho Bích...

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đồng thời, thông báo người dân vay tiền của Nguyễn Thị Bích, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Minh - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Ngô Quyền), số điện thoại 0936617279, để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ.