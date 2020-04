Bắt đối tượng "trùm" cho vay nặng lãi liên tỉnh

Công an tỉnh Quảng Bình đã điều tra mở rộng vụ án cho vay nặng lãi , bắt giữ đối tượng cầm đầu trong đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh, gây bức xúc dư luận.





Đối tượng Trịnh Quang Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB





Ngày 24.4 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Quang Anh (SN 1994, hộ khẩu ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; trú tại chung cư Khang Nam, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước đó Trịnh Quang Anh gặp Nguyễn Thái Hoàng (SN 1990, trú phường Quang Trung, thị xã Tây Sơn, TP. Hà Nội) và thống nhất cung cấp tiền để Hoàng đến địa bàn tỉnh Quảng Bình hoạt động cho vay lãi nặng.



Sau đó, Hoàng cùng Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Linh (SN 1997, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Tuấn Long (SN 2000, trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) cùng vào Quảng Bình thuê nhà ở chung, làm tờ rơi có in số điện thoại và đi rải ở các khu dân cư, chợ, nơi công cộng để tìm kiếm người vay liên lạc.



Khi hoạt động, Hoàng có vai trò điều hành, quản lý, chi, thu tiền và trực tiếp tổ chức cho vay.



Đức, Linh và Long có nhiệm vụ thực hiện lấy tiền của Hoàng đã cho vay và trực tiếp cho vay tiền từ nguồn tiền của Hoàng.



Đến tháng 6.2019, Hoàng rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình và giao lại cho Linh quản lý.



Nhóm đối tượng trên đã cho vay trả góp gốc và lãi hàng ngày với lãi suất cao, không thế chấp tài sản. Chúng chia thành nhiều gói với số tiền vay và thời gian trả, thời gian đáo hạn khác nhau, như: với gói vay 10 triệu, thời gian vay 42 ngày, trả gốc và lãi 300.000 đồng/ngày. Tiền thu lợi bất chính là hơn 2,3 triệu đồng, tương đương lãi suất 226%/năm.



Ngày 21.4, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh tại chung cư Khang Nam, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).



Theo điều tra, Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố khác với thủ đoạn hết sức tinh vi. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.



Liên quan đến vụ việc, trước đó Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Quảng Bình và khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thái Hoàng.

Theo LÊ PHI LONG (LĐO)