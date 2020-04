6 người tụ tập trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm

(GLO)- Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 9-4, Công an phường Đống Đa phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) kiểm tra hành chính quán karaoke Hải Sơn tại địa chỉ số 601 đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 1, phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện có 6 người độ tuổi từ 19 đến 24 gồm 1 nam, 5 nữ tụ tập ăn uống trong phòng hát số 3 và số 8.

Quán karaoke Hải Sơn bị phát hiện mở cửa đón khách giữa mùa dịch. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm với chủ quán karaoke Hải Sơn là bà Chu Thị Tình (SN 1968) về hành vi không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo điều 11, khoản 4, điểm C Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Công an phường Đống Đa đã tham mưu cho UBND phường Đống Đa báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke Hải Sơn.

Trước đó, ngày 18-1-2020, Công an TP. Pleiku cũng phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Hải Sơn.