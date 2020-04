200 đối tượng buôn lậu tấn công cướp hàng, 5 chiến sĩ biên phòng và công an bị thương

Khoảng 200 người vận chuyển 20.000 gói thuốc lậu qua biên giới Việt Nam - Campuchia đã manh động dùng hung khí tấn công khiến 5 chiến sĩ biên phòng, công an bị thương.





Ngày 28-4, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho hay, bộ phận tác chiến của đơn vị này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Kiên Giang mở rộng điều tra, xử lý nhóm đối tượng buôn lậu khoảng 200 người với số lượng thuốc lá lậu vận chuyển trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia lên tới 20.000 gói (loại 20 điếu/gói).

Tang vật hàng ngàn gói thuốc lá lậu hiệu “HERO” bị lực lượng chức năng tạm giữ - Ảnh: K.NAM.





Cụ thể, vào 2 giờ rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra liên ngành biên phòng, công an, dân quân… làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phối hợp chống buôn lậu ven biển gần cột mốc chủ quyền 314, thuộc khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên.



Trong lúc mật phục, tổ liên ngành phát hiện một nhóm khoảng 200 đối tượng đang vận chuyển khoảng 20.000 gói thuốc lá vào nội địa.



Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm buôn lậu quay đầu phóng xe máy chạy hết tốc độ về hướng Campuchia. Tổ tuần tra chỉ kịp bắt giữ 2 đối tượng cùng 2.500 gói thuốc lá ngoại.



Thấy đồng bọn bị bắt, các đối tượng khác đã dùng hung khí nguy hiểm gồm: dao, gậy, đá… tấn công tổ tuần tra, đồng thời kêu gọi thêm khoảng 100 người kéo ra khu vực cột mốc 314 cướp lại hàng chạy về phía Campuchia.



Sau hơn 20 phút vừa chống đỡ, vừa vận động thuyết phục nhưng nhóm người buôn lậu vẫn hung hăng tấn công khiến 1 chiến sĩ biên phòng bị thương ở đầu, 1 chiến sĩ công an bị đánh gãy tay, 3 chiến sĩ biên phòng khác bị thương nhẹ.



Thời gian gần đây do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên thuốc lá lậu tăng giá gần gấp đôi khiến các đối tượng buôn lậu vì hám lợi nên hết sức liều lĩnh, manh động vận chuyển bằng được hàng lậu qua biên giới.



Một số đối tượng trong nội địa còn thuê xe hơi, xe tải, vỏ lãi để chở thuê thuốc lá lậu với số tiền được thuê lên tới 12.000 đồng/100 gói thuốc lá.



Chỉ cách đây khoảng 1 tuần, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã mật phục bắt quả tang 1 đối tượng là giáo viên dạy thể dục dùng vỏ lãi vận chuyển 13.000 gói thuốc lá từ Campuchia về huyện Giồng Riềng tiêu thụ.

Theo K.NAM - T.VINH (TTO)