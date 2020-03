Xuyên đêm bắt nhóm tà đạo "Hà Mòn"

(GLO)- 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo “Hà Mòn” ở làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ sau gần 10 năm hoạt động trong rừng. Việc bắt giữ nhóm đối tượng này đã góp phần ổn định an ninh trật tự, tiến tới xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn.

NHỮNG KẺ NGOAN CỐ

Tà đạo “Hà Mòn” len lỏi vào các huyện Mang Yang, Đak Đoa, Đak Pơ từ năm 2009. Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số, bọn phản động FULRO đã xúi giục một bộ phận người dân bỏ bê lao động sản xuất, từ bỏ sinh hoạt đạo Công giáo chính thống, bỏ gia đình, buôn làng trốn ra rừng tụ tập hoạt động tà đạo “Hà Mòn”, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Dẫn giải các đối tượng về cơ quan chức năng. Ảnh: THÚY TRINH

Trước tình hình này, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền vận động nhiều đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” lẩn trốn trong rừng ra trình diện. Đồng thời, lực lượng Công an triển khai nhiều đợt truy quét để bắt giữ các đối tượng ngoan cố. Tuy nhiên, vẫn còn 3 đối tượng là Kưnh (SN 1988), Lũp (SN 1970), Jữ (SN 1964, cùng trú tại làng Kret Krot) trốn lên khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã Hà Ra và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) để lôi kéo một số người dân trên địa bàn hoạt động tà đạo. Trong số này, Kưnh nổi lên với vai trò cầm đầu. Kưnh đã móc nối, lôi kéo một số cá nhân trong làng lén lút nhóm họp tôn giáo trái phép, tiếp tế, nuôi giấu số đối tượng lẩn trốn ra rừng, đồng thời liên lạc, nhận sự chỉ đạo của các đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” ở Kon Tum để tiếp tục hoạt động. Chị Yoai (vợ Kưnh) buồn rầu cho biết: “Mình đã nhiều lần nhắn nó về với gia đình, với mấy đứa con để chăm lo lao động sản xuất nhưng nó không về. Nó ở rừng nên mọi công việc trong nhà, chăm sóc vườn rẫy, mình phải lo hết, vất vả lắm”.

Việc 3 đối tượng trên lẩn trốn ngoài rừng hoạt động tà đạo “Hà Mòn” khiến ngôi làng Kret Krot vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Ông Huỳnh Thế Mạnh-Bí thư Huyện ủy Mang Yang-cho hay: “Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động, chung tay giúp đỡ dân làng; đồng thời sử dụng mọi biện pháp để vận động các đối tượng quay về làng, về với gia đình. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ngoan cố lẩn trốn trong rừng”.

CUỘC ĐỘT KÍCH GIỮA ĐÊM TỐI

Với quyết tâm bắt giữ các đối tượng hoạt động tà đạo “Hà Mòn” để xử lý theo quy định của pháp luật, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng xác định nơi lẩn trốn của Kưnh và đồng bọn. Từ các nguồn tin của trinh sát, tối 17-3, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh, tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, Công an huyện Mang Yang và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bí mật băng rừng tiếp cận nơi lẩn trốn của 3 đối tượng. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, vượt qua nhiều dãy núi, vực sâu, tổ công tác đã tiếp cận khu vực các đối tượng lẩn trốn. Suốt ngày hôm sau, các cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau theo dõi liên tục di biến động của 3 đối tượng bởi đây là cánh rừng rộng hàng trăm héc ta, nếu sơ sẩy để đối tượng phát hiện thì việc truy bắt sẽ vô cùng khó khăn.

Thu giữ tài liệu của các đối tượng. Ảnh: THÚY TRINH

Đại úy Hoàng Thái Sơn-cán bộ Đội An ninh Công an huyện Mang Yang kể: “2 giờ ngày 19-3, tổ công tác bắt đầu tiếp cận vị trí các đối tượng lẩn trốn. Việc di chuyển được thực hiện hết sức nhẹ nhàng bởi xung quanh đầy lá khô và củi mục, chỉ cần một tiếng động nhỏ, các đối tượng sẽ phát hiện lực lượng của ta. Đến 3 giờ 30 phút, sau khi áp sát, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Sáng cùng ngày, 3 đối tượng Kưnh, Lúp và Jữ cùng các tang vật, tài liệu liên quan được áp giải về trụ sở Công an huyện”.

Theo Đại tá Rah Lan Lâm, việc bắt giữ 3 đối tượng đã góp phần xóa bỏ tà đạo, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là một chiến công lớn của lực lượng Công an. Hiện nay, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, tổ chức cảm hóa, giáo dục các đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, không nghe theo các đối tượng phản động.