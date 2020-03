Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả về dịch bệnh

(GLO)- Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa dịch Covid-19, các lực lượng chức năng tỉnh ta cũng tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp tung tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Xuân Tùng-Chủ tịch UBND xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) cho hay: Trên địa bàn vừa xuất hiện tình trạng phao tin giả về dịch Covid-19. Theo đó, 1 phụ nữ sống ở xã làm công nhân tại 1 công ty trên địa bàn TP. Pleiku. Tại đây, người phụ nữ này đã tiếp xúc với một số người nước ngoài. Nắm được thông tin, UBND xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng đến nhà người phụ nữ để kiểm tra sức khỏe, đề nghị khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, sự việc đã bị “tam sao thất bản” rằng Sở Y tế đưa xe đến chở người phụ nữ này đi cách ly vì dương tính với Covid-19. Tin giả này nhanh chóng lan truyền khiến nhiều người dân tại xã Nam Yang hoang mang, lo sợ, cấp tốc tích trữ lương thực, thực phẩm, hạn chế đi ra ngoài.

Công an huyện Chư Prông làm việc với một trường hợp tung tin giả. Ảnh: L.V.N

Tại huyện Chư Prông, tình trạng phao tin giả cũng xuất hiện khi trên địa bàn có 1 người đàn ông phải cách ly vì nghi nhiễm Covid-19. Dù qua xét nghiệm, trường hợp này đã có kết quả âm tính nhưng người dân địa phương vẫn lo lắng vì những tin giả. Một số trường hợp dùng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook tung tin rằng dịch Covid-19 đã về đến huyện Chư Prông; một số khác chia sẻ lại các thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng. Với các trường hợp trên, Công an huyện Chư Prông đã mời đến làm việc. Tất cả đều giải thích rằng vì muốn mọi người cảnh giác hơn với dịch bệnh nên đã đăng tải, chia sẻ các nội dung sai lệch này.

Tại TP. Pleiku, nhiều tin giả đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng dịch. Đây cũng là địa phương xử lý nhiều người tung tin giả về dịch Covid-19 nhất với 4 trường hợp. Tại huyện Krông Pa và thị xã An Khê cũng xuất hiện thông tin sai sự thật về các trường hợp người dân từ nước ngoài trở về địa phương bị nhiễm Covid-19.

Trước tình hình đó, Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch. Trong đó, lực lượng Công an tập trung nắm tình hình, chủ động phát hiện các trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, răn đe, nhắc nhở, xử lý 12 trường hợp, trong đó, TP. Pleiku có 4 trường hợp, huyện Chư Prông 3, huyện Đak Đoa 3, thị xã Ayun Pa 1 và huyện Phú Thiện 1. Trong số này, 3 trường hợp ở huyện Chư Prông đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16,25 triệu đồng.

“Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin giả, luận điệu xuyên tạc, giật gân, đả kích, tin không kiểm chứng về các vấn đề xã hội quan tâm kèm theo số liệu bịa đặt, hình ảnh cắt ghép… Do đó, người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, thận trọng, có kiến thức để tiếp nhận thông tin một cách đúng đắn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cũng cần nhận biết đâu là thông tin chính thống để nắm bắt, cập nhật một cách chính xác nhất, tránh bị nhiễu loạn, xáo trộn bởi các thông tin giả, tin độc”-Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.