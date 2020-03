Truy tìm bà chủ nhà trọ bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Nhiều người làm đơn gửi đến Công an tỉnh Trà Vinh tố giác một bà chủ nhà trọ mượn hàng chục tỉ đồng nhưng hiện người này đã bỏ đi khỏi địa phương.

Ngày 7-3, Công an tỉnh Trà Vinh đã ra thông báo truy tìm bà Lý Thị Hoàng Oanh (47 tuổi; ngụ ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Trước đó, chị H.N.N (27 tuổi; ngụ tại Trà Vinh), gửi đơn tới cơ quan công an cầu cứu. N. là nhân viên ngân hàng và có quen biết với Oanh do bà Oanh thường tới ngân hàng giao dịch. Trong những lần như thế, Oanh khoe với N. mình là chủ nhà trọ có 30 phòng, còn chồng là chủ cơ sở kinh doanh vật tư, xây dựng để lấy sự tin tưởng từ N.

Bà Oanh bị tố lừa đảo hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 4-12-2019, Oanh nhờ chị N. mượn giúp 600 triệu đồng để giải quyết việc riêng và N. đồng ý. Tuy nhiên, đúng ngày trả tiền nhưng Oanh không trả mà tiếp tục yêu cầu chị N. cho mượn thêm 750 triệu đồng để bổ sung vốn kinh doanh. Oanh dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ chị N. rằng thời điểm cuối năm, công ty của chồng Oanh cần vốn nên huy động thêm và hứa 1 tuần sau sẽ trả.

Tuy nhiên, tới ngày hẹn Oanh không trả mà tìm lý do để mượn chị N. tiếp 300 triệu đồng. Ngày 30-12-2019, Oanh tìm gặp N. hỏi mượn tiếp 700 triệu đồng để đáo nợ ngân hàng. Do số tiền quá lớn, N. đồng ý với điều kiện, Oanh phải viết giấy nhận nợ 2 tỉ 350 triệu đồng và hứa đến ngày 4-1-2020 sẽ thanh toán đầy đủ. Đến ngày 3-2, chị N. đến nhà tìm Oanh thì nhà người này đóng cửa.

Một nạn nhân khác là ông Nguyễn T.L (43 tuổi; ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh). Qua bạn bè với thiệu, ông L. quen biết với Oanh. Biết Oanh cùng chồng có cơ sở kinh doanh lớn nên ông L. không nghi ngờ. Từ ngày 12 đến ngày 17-1, ông L. đồng ý cho Oanh mượn tổng số tiền hơn 12,3 tỉ đồng. Oanh hứa sau 1 tuần sẽ thanh toán lại cho ông L. nhưng đến hẹn, ông L. đến nhà tìm Oanh thì nhà đóng cửa, điện thoại tắt máy.

Hiện nay, bà Oanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu bà Oanh phải trình diện cơ quan công an. Trong vòng 30 ngày, bà Oanh không đến, Công an tỉnh Trà Vinh sẽ xử lý theo đúng pháp luật.