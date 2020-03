Truy nã nữ bị can làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần cho phạm nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã nữ bị can làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần cho một số phạm nhân và đối tượng có tiền án, tiền sự.

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh. Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Tối 15.3, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh (41 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến tháng 6.2019, bị can Mai Anh đã thuê một số đối tượng làm giả các kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần và các công văn, giấy tờ của Viện Pháp y tâm thần T.Ư, Bệnh viện tâm thần T.Ư, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa,...

Sau đó, đối tượng này dùng những kết luận, giấy tờ trên để lập hồ sơ giả bệnh án tâm thần cho một số phạm nhân và đối tượng có tiền án, tiền sự.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khưởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh về 2 tội danh kể trên, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Để không bỏ lọt tội phạm, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh, yêu cầu đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân trên cả nước khi phát hiện đối tượng cần báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Tổng đài 113; hoặc bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát, UBND,... gần nhất.