Trùm đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy dưới vỏ bọc thợ rửa xe

Phạm Văn Đạo (35 tuổi, quê Nam Định) hàng ngày vẫn cần mẫn rửa xe, thu tiền của khách đến TAND Hà Nội làm việc vào cửa hàng đi vệ sinh để che đậy hành vi cùng em trai và đồng bọn mua bán, vận chuyển gần nửa tấn ma túy đá.





Phá đường dây vận chuyển nửa tấn ma túy xuyên quốc gia

Cửa hàng rửa xe của Phạm Văn Đạo, nơi che giấu hành vi mua bán, vận chuyển lượng ma túy "khủng".





Từ mẻ lưới Bộ đội Biên phòng bắt giữ 246kg ma túy đá



Ngày 13.3.2020, tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) đã bắt quả tang Lộc Văn Cát (32 tuổi) lái ôtô 7 chỗ, bên trong cất giấu 246kg ma túy đá.



Từ lời khai của Cát, lực lượng biên phòng tiếp tục bắt giữ Vy Văn Hẻn (30 tuổi, Lạng Sơn), Hoàng Văn Chinh (26 tuổi) và La Vỹ Dũng (31 tuổi) cùng ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn sau đó đã khởi tố vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ tới Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.



Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lượng ma túy thu giữ đặc biệt lớn, đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã phân công đại tá Đinh Văn Chuyền, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo cùng Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án truy xét.



Sau khi biết Cát bị bắt, “ông trùm” bí ẩn đã chỉ đạo các “mắt xích” khác tìm cách tẩu tán lượng ma túy còn lại, nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Số ma túy được chia lẻ ra, mang đi nhiều nơi để cất giấu, rồi bỏ trốn...



Thời điểm này, cảnh sát xác định, Phạm Văn An (31 tuổi, ở Nam Định) là người mang ma túy từ Hà Nội lên Lạng Sơn cho Vy Văn Hẻn. Ngày 19.3, cảnh sát đã bắt An tại nhà riêng ở Nam Định. An thừa nhận, làm nghề lái xe taxi để ngụy trang cho việc anh ta là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.



An là người vận chuyển 26 túi xách du lịch đựng khoảng 520kg ma túy tổng hợp từ một kho hàng tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đưa lên Lạng Sơn để giao. Nhưng An mới giao được 13 túi xách du lịch có chứa 246 kg cho đối tượng Hẻn, còn lại 13 túi xách An vận chuyển lại Hà Nội và cất giấu tại cửa hàng rửa xe của anh trai là Phạm Văn Đạo.



Chân dung trùm ma túy dưới vỏ bọc thợ rửa xe



Nhắc đến Đạo, trinh sát cho hay, gã này đã tạo được cho mình vỏ bọc quá hoàn hảo - thợ rửa xe để che giấu hành vi phạm tội. Đạo mở cửa hàng rửa xe ở phố Phạm Văn Bạch, đối diện với TAND Hà Nội.



Cửa hàng của Đạo có khoảng 3-4 thanh niên được thuê để rửa xe cho khách. Hàng ngày, có thời điểm xe ra vào cửa hàng rửa liên tục. Đạo cần mẫn cùng nhân viên đứng ra rửa xe, không phân biệt ông chủ với nhân viên.



Cũng hàng ngày, lượng người đến TAND Hà Nội làm việc khá đông. Nhiều người có nhu cầu đi vệ sinh, Đạo đứng ra thu tiền 5.000 đồng/lượt mỗi người. Sự cần mẫn của Đạo khiến một số người buôn bán xung quanh thỉnh thoảng buông lời khen: “năng nhặt, chặt bị”.



Cứ như vậy, cửa hàng của Đạo hoạt động được hơn nửa năm. Đến ngày 20.3, mọi người mới tá hỏa khi hàng chục cảnh sát ập vào kiểm tra cửa hàng của anh ta. Mọi người còn chưa hiểu câu chuyện ra sao khi thấy Đạo bị còng tay.



Đến khi Đạo đứng trong vòng vây của cảnh sát, chứng kiến lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy khủng thu giữ tại cửa hàng rửa xe của anh ta, mọi người mới "ngã ngửa".



Theo tài liệu, Ban chuyên án khi bắt giữ Đạo, thu giữ tại cửa hàng rửa xe của anh ta 120kg ma túy đá. Từ lời khai của đối tượng Đạo, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ, trước đó có 2 nhóm đối tượng đến bãi rửa xe của Đạo mang ma túy đi cất giấu và tiêu thụ.



Cụ thể, chiều ngày 19.3, 2 đối tượng đi xe taxi không rõ biển kiểm soát đến lấy 3 túi xách du lịch mang đi. Tiếp đó, đến khoảng 15h30 cùng ngày, 1 đối tượng khác đi xe taxi không rõ biển kiểm soát đến lấy 4 túi xách du lịch mang đi.



Sau 3 ngày đêm truy xét, từ lời khai của Đạo, cảnh sát xác định nhóm đối tượng đến bãi rửa xe lấy ma túy đem đi tiêu thụ là Nguyễn Hữu Huy (23 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi) cùng quê ở Nghệ An. Hai đối tượng này đã đến lấy 3 túi đem cất giấu tại nhà anh rể là Chu Văn Hà (32 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).



Ngoài ra, còn có Trần Mạnh Dũng (41 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đến lấy 4 túi nhưng đem cất giấu 3 túi tại một nhà nghỉ trên đường Thái Hà, còn 1 túi mang về cất giấu tại nhà riêng. Cảnh sát đã thu giữ của Dũng 80kg ma túy đá.



Riêng đối tượng Linh, người đã đến lấy 3 túi xách du lịch từ bãi rửa xe của Đạo đưa về nhà anh rể cất giấu, khi biết bị lộ, đã mang toàn bộ số ma túy đi tiêu hủy. Cảnh sát sau đó đã thu giữ 2 túi xách du lịch và 34 vỏ túi nilon (4 túi bên trong có chất chứa tinh thể màu trắng, 30 túi không còn gì).



Theo cơ quan công an, đối tượng chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài, các đối tượng khác, trong đó có anh em Đạo là những mắt xích quan trọng trong đường mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó gia công đóng gói vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Theo Việt Dũng (LĐO)