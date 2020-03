Triệt phá đường dây buôn lậu xe hạng sang

Từ hành vi giả vờ mua ô tô rồi phóng bỏ chạy, chiếm đoạt xe của người bán, cảnh sát phát hiện ra đường dây buôn lậu "xế hộp" hạng sang từ Lào về Việt Nam.



Bị can Chiến bị cáo buộc tội danh buôn lậu xe ô tô hạng sang. Ảnh: M.Hiền.





Ngày 29.3, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, đơn vị phát hiện ra một đường dây buôn lậu xe ôtô từ Lào vào Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất.



Đến nay, Công an huyện Tam Dương đã khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Đinh Mạnh Hùng (28 tuổi, Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mai Thành Chiến (33 tuổi, huyện Chương Mỹ) về hành vi buôn lậu.



Theo cảnh sát, nảy sinh ý định lừa đảo, Hùng lập một tài khoản Facebook lấy tên là “Hau Doan” rồi tìm mua xe ôtô nhập lậu.



Hùng liên lạc với chủ chiếc xe ở tỉnh Bắc Giang. Anh này đang rao bán chiếc xe ôtô Camry có nguồn gốc tạm nhập tái xuất từ Lào vào Việt Nam.



Chiếc xe đã hết hạn sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Hai bên thống nhất giá bán là 410 triệu đồng. Hùng hẹn anh này mang xe đến đường 36m thuộc xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương để giao dịch mua bán xe.



Lợi dụng lúc chạy thử, Hùng điều khiển xe bỏ chạy về tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, Hùng bị bắt giữ.



Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Tam Dương đã xác minh nguồn gốc xe ôtô, qua đó phát hiện đường dây buôn lậu xe ôtô từ Lào về Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất. Cảnh sát đã bắt Chiến.



Chiến khai nhận, do không nghề nghiệp ổn định làm lao động tự do nên đối tượng có thời gian lên mạng xã hội. Chiến vào trang “Hội mua bán xe Lào - Campuchia” làm quen với một người đàn ông Lào đặt mua xe ôtô đắt tiền như BMW, Camry…



Sau đó, Chiến lên mạng xã hội đăng bán cho người có nhu cầu. Trung bình mỗi một xe ôtô bán lại Chiến thu lợi nhuận từ 50 đến 100 triệu đồng.



Công an huyện Tam Dương đã thu giữ 4 xe ôtô các loại có xuất xứ từ Lào.

https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-buon-lau-xe-hang-sang-794281.ldo





Theo Việt Dũng (LĐO)