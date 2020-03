Quảng Ngãi: Triệu tập cô gái quảng cáo "thuốc kháng sinh virus Corona"

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa triệu tập cô gái đăng tải thông tin quảng cáo về "thuốc kháng sinh virus Corona" trên Facebook.





Tối 20.3, Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa triệu tập chủ tài khoản quảng cáo “thuốc kháng sinh virus Corona”.



Theo Đại tá Dương, Công an huyện Bình Sơn vừa triệu tập Lâm Thị Thúy Dương (23 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) để điều tra về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.



Cụ thể, cách đây 1 tuần, Lâm Thị Thúy Dương sử dụng Facebook cá nhân và đăng tải bài viết quảng cáo với nội dung bán thuốc kháng sinh virus Corona.



Tuy nhiên, đây là thông tin sai sự thật được Dương đăng tải với mục đích "câu view", phục vụ công việc bán hàng online.



Sau khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Bình Sơn triệu tập Dương đến trụ sở để làm việc.



Tại cơ quan công an, Lâm Thị Thúy Dương thừa nhận hành vi sai trái của mình.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.



https://laodong.vn/phap-luat/quang-ngai-trieu-tap-co-gai-quang-cao-thuoc-khang-sinh-virus-corona-792281.ldo

Theo Thanh Chung (LĐO)