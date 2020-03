Quảng Ngãi: Khởi tố nghi can chém công an khi bị thu giữ hung khí

Khi bị thu giữ hung khí, Bùi Văn Thiện giật hung khí lại và chém vào cánh tay một thượng úy công an.

Bùi Văn Thiện khi bị bắt/ Ảnh: P.A

Ngày 13.3, Công an H.Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Thiện (41 tuổi, trú ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn), bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đao và kiếm của Bùi Văn Thiện bị công an thu giữ/ Ảnh: P.A

Sáng 7.3, trong lúc truy quét các ổ ma túy, Công an H.Bình Sơn kiểm tra tại khách sạn Đông Phương (ở xã Bình Thạnh) thì phát hiện Bùi Văn Thiện cùng một số thanh niên tụ tập ở đây, với nhiều hung khí, đao, kiếm và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Khi công an thu giữ hung khí, Thiện giật hung khí lại và chém vào cánh tay thượng úy Đỗ Xuân Chiến. Thiện bị khống chế tại chỗ và bị bắt tạm giam.

Qua giám định, vết thương trên tay thượng úy Chiến tỷ lệ thương tật 3%.

Theo Công an H.Bình Sơn, Thiện có hai tiền án: năm 2007, phạm tội gây rối trật tự công cộng, thi hành 24 tháng tù giam. Năm 2012, Thiện bị tuyên phạt 36 tháng về tội tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Hiện Công an H.Bình Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ chém công an nói trên.