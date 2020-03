Pleiku: Tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

(GLO)- Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Pleiku diễn biến phức tạp. Với phương châm bám sát cơ sở, vào cuộc quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy tại quán Karaoke. Ảnh: L.A

Thành phố Pleiku là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ để lại nhiều hệ lụy đối với xã hội mà còn là nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Chính vì vậy, việc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy được Công an TP. Pleiku xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng liên quan đến ma túy để phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa, Công an thành phố còn tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà các đối tượng thường lợi dụng hoạt động phạm tội như: quán karaoke, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn… Bên cạnh đó, đơn vị tích cực tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Nhờ làm tốt các mặt công tác nên từ giữa tháng 12-2019 đến nay, Công an TP. Pleiku đã triệt phá nhiều vụ tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy có quy mô lớn. Điển hình như vụ bắt giữ quả tang đối tượng Võ Văn Đặng (SN 1990, trú tại phường Duy Tân, TP. Kon Tum) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phường Yên Thế (TP. Pleiku) vào ngày 19-12-2019, thu giữ 93,5 gram ma túy đá. Hay vụ phát hiện 118 đối tượng dương tính với chất ma túy và 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar S.E.F Lounge & Chill (đường Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring, TP. Pleiku) vào ngày 25-12-2019. Ngoài các vụ việc trên, từ ngày 15-12-2019 đến 8-3-2020, Công an TP. Pleiku đã phát hiện 47 vụ với 273 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 29 vụ, tăng 133 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái); tang vật thu giữ gồm: hơn 0,9 gram heroin, hơn 200 gram ma túy đá, hơn 17,5 gram ketamine, 49 viên thuốc lắc, 5 gói cỏ Mỹ và 3 cây cần sa. Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định, nguồn ma túy chủ yếu được các đối tượng vận chuyển từ tỉnh Kon Tum và TP. Hồ Chí Minh về địa bàn TP. Pleiku bán cho các đối tượng nghiện. Trong các vụ án trên, Công an TP. Pleiku đã khởi tố 24 vụ với 33 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ và áp dụng biện pháp giáo dục tại cộng đồng với 220 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trồng cây có chứa chất ma túy; lập hồ sơ đưa 19 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Đối tượng Võ Văn Đặng. Ảnh: L.A

Dù đã nỗ lực đấu tranh ngăn chặn nhưng tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Đối tượng ma túy có chiều hướng ngày càng trẻ hóa; số đối tượng liên quan đến ma túy là nữ giới tăng. Qua phân tích, các đối tượng liên quan đến ma túy thời gian qua có tuổi đời từ 18 đến 30 chiếm hơn 70%, có 78/273 đối tượng là nữ. Đặc biệt, nhiều chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn vì hám lợi đã để cho các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Đại úy Lại Minh Việt-Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Ngoài ra, đơn vị sẽ tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, nhất là đối tượng thanh-thiếu niên về hậu quả, tác hại của ma túy, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa”.