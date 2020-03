Ninh Bình bắt khẩn cấp 6 nghi phạm điều hành đường dây chơi lô, đề

Cứ từ 16 giờ 30 phút mỗi ngày, các nghi phạm điều hành đường dây đánh bạc ở Ninh Bình lại khóa trái cửa nhà và bắt đầu giao dịch bằng hình thức chơi lô, đề.





Nghi phạm Nguyễn Bách Tùng tại cơ quan công an ẢNH CÔNG AN NINH BÌNH CUNG CẤP





Chiều nay, 29.3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa bắt khẩn cấp 6 nghi phạm điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề qua mạng internet.



Nghi phạm thành lập và cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Bách Tùng (40 tuổi, ngụ tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình). Tùng và 5 nghi phạm khác (chưa được cơ quan công an công bố danh tính) cùng điều hành đường dây đánh bạc, đã bị bắt giữ khẩn cấp.





5 trong số 6 nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh Công an Ninh Bình cung cấp







Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, Tùng đã đứng ra thành lập đường dây đánh bạc và cùng 5 nghi phạm khác điều hành. Hình thức đánh bạc là chơi lô, đề qua mạng internet.



Cứ đến khoảng 16 giờ 30 phút hằng ngày, các nghi phạm bắt đầu khóa trái cửa nhà riêng của mình, dùng điện thoại di động, hoặc máy tính, thông qua mạng xã hội zalo và phần mềm có tên "Loto Pro" để nhận bảng đề, số lô, đề từ các con bạc ở nhiều nơi gửi về chơi.



Khi lực lượng công an tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của cả 6 nghi phạm đã phát hiện, thu giữ 120 triệu đồng, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc.



Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, mỗi ngày, đường dây đánh bạc này giao dịch lên đến hàng tỉ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 27.3, số tiền giao dịch gần 1,4 tỉ đồng.



Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra.



Theo Minh Hải (thanhnien)