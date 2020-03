Nhóm đối tượng nữ đánh bạc lãnh 25 tháng tù

(GLO)- Ngày 12-3, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phát tổng mức án 25 tháng tù đối với 4 bị cáo gồm: Sử Thị Kiều Trinh (SN 1980, trú tại Nông trường cao su Hoàng Anh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa); Nguyễn Thị Quyên (SN 1979 trú tại tổ 12, phường Tây Sơn, thị xã An Khê); Nguyễn Thị Nhi (SN 1988) và Huỳnh Thị Bích Liên (SN 1976) cùng trú tại thôn An Lợi, xã Phú An, huyện Đak Pơ về tội danh Đánh bạc.

4 đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an. Ảnh: Lê Quyên

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa, khoảng 21 giờ ngày 9-2-2020, tại nhà Sử Thị Kiều Trinh ở khu vực Nông trường Cao su Hoàng Anh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, sau khi ăn tối xong, Trinh có rủ rê Quyên cùng với Nhi và Liên đánh bài tiến lên ăn tiền thì cả 4 người đồng ý, mức độ ăn thua mỗi ván bài từ 20.000 đồng đến 120 ngàn đồng. Khoảng 22 giờ 30 phút thì bị Tổ Công tác của Công an huyện Ia Pa và Công an xã Pờ Tó phát hiện, bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ số tiền 7.730.000 đồng, hai bộ bài tây sử dụng để chơi đánh bạc cùng một số vật dụng liên quan.

Hành vi của Sử Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Nhi, Huỳnh Thị Bích Liên đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Do đó, Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt Sử Thị Kiều Trinh 7 tháng tù; Huỳnh Thị Bích Liên 6 tháng tù; Nguyễn Thị Quyên và Nguyễn Thị Nhi có cùng mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo.