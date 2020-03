Nguyên trưởng ban bảo vệ dân phố bắn 7 phát súng 'tiễn đưa' anh trai

Ngày 09/3, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Trần Thanh Phương (ngụ quận Cái Răng) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nhóm thợ săn sử dụng vũ khí quân dụng lãnh án

Gia Lai bắt giữ 7 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng



Vào năm 2013, khi còn làm trưởng ban bảo vệ dân phố phường Phú Thứ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), bị can thường đến nhà đồng nghiệp là anh Nguyễn Văn An Tôn chơi.



Ngoài việc tham gia tổ bảo vệ dân phố, anh Tôn còn làm nghề thu mua phế liệu. Khoảng tháng 11/2013, Phương sang chơi thì thấy anh Tôn đang phân loại phế liệu thì phát hiện khẩu súng quân dụng carbine đã bị rỉ sét nặng nên hỏi xin thì anh Tôn đồng ý.



Hai tuần sau đó, Phương tiếp tục sang nhà anh Tôn chơi thì nhìn thấy trong đống phế liệu có 2 hộp tiếp đạn cũng bị rỉ sét nhưng bên trong có chứa đạn nên tiếp tục hỏi xin và được anh Tôn đồng ý.



Sau đó, Phương đem về cất chung với khẩu súng, rồi nhiều lần mang khẩu súng, hộp tiếp đạn ra sửa chữa. Khi lắp ráp đầy đủ các bộ phận, thấy súng hoạt động được nên vào sáng 4/12/2019, Phương mang súng ra bờ sông phía trước nhà bắn thử một phát thì súng nổ.



Sau đó, y cho súng vào balô mang theo đến dự đám tang của người anh cùng mẹ khác cha ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, để “tiễn đưa” anh trai, Phương đã mang súng ra bắn 7 phát đạn.



Nhận được tin báo của người dân trước đó đã nhìn thấy Phương bắn súng trước của nhà nên Công an phường Phú Thứ đã vào cuộc xác minh. Qua làm việc, Phương thừa nhận toàn bộ sự việc trên và tự nguyện giao nộp khẩu súng kèm theo 2 hộp tiếp đạn, trong đó có 14 viên đạn và 1 vỏ đạn đang cất giấu tại nhà.



Kết quả trưng cầu giám định đối với khẩu súng và đạn mà Phương đã giao nộp cho thấy các vật trên đều là vũ khí quân dụng.



Theo anh Tôn, thời điểm trên Phương là cấp trên của anh và nghĩ rằng những vật gỉ sét đó không có giá trị gì nên đã đồng ý cho bị can, mà không hề biết đó là vũ khí quân dụng.

Theo Kim Hà (TPO)