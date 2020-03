Một cán bộ thuế chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền thu thuế

Sau khi thu hàng trăm triệu đồng tiền thuế của dân, một cán bộ Chi Cục thuế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định không nộp vào ngân sách mà chiếm đoạt.





Ngày 31-3, Viện KSND huyện Phù Mỹ cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Văn Huệ (SN 1964; ngụ thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ), nguyên Đội trưởng Đội thuế số 2 Chi Cục thuế Phù Mỹ, về tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.





Đỗ Văn Huệ, nguyên Đội trưởng Đội thuế số 2 Chi Cục thuế Phù Mỹ





Theo cáo trạng, Đỗ Văn Huệ được phân công giữ chức vụ Đội trưởng Đội thuế số 2 từ ngày 1-3-2016. Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, từ tháng 3-2018 đến tháng 11-2018, bị can Huệ đã thu tiền thuế của 123 lượt cá nhân mua hóa đơn lẻ nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 472 triệu đồng.



Ngoài ra, từ cuối tháng 5-2018 đến tháng 11-2018, lợi dụng sự tin tưởng của kế toán bưu điện, bị can Huệ đã dùng 75 phiếu thu của bưu điện để thu tiền các hộ thuế khoán, thuế hóa đơn tập trái chức năng, nhiệm vụ được giao trên 85,3 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Bên cạnh đó, khi sử dụng hết phiếu thu của bưu điện, bị can Huệ tiếp tục dùng 142 biên lai ngành Thuế thu của 108 hộ thuế khoán, thuế hóa đơn tập với số tiền trên 259 triệu đồng và chiếm đoạt. Khi hết biên lai thuế, bị can Huệ nhận tiền của 4 hộ thuế khoán ở xã Mỹ Chánh mà không viết biên lai với số tiền 6,2 triệu đồng.



Trong quá trình thu tiền thuế và chiếm đoạt, để tránh bị phát hiện, ngày 29-6-2018, bị can Huệ lập bảng kê 41 biên lai thu thuế hóa đơn lẻ mang đến bộ phận ấn chỉ báo thanh toán biên lai, sau đó mang biên lai về cất giấu, không làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước.



Sau khi phát hiện vụ việc trên, Chi Cục thuế Phù Mỹ đã thành lập đoàn kiểm tra nội bộ kiểm tra việc thu nộp tiền thuế tại Đội thuế số 2. Qua đó đã phát hiện bi can Huệ chiếm đoạt tổng cộng hơn 800 triệu đồng nên chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ điều tra, làm rõ.

Theo Đức Anh (NLĐO)