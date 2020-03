Lãnh đạo Công an TP. Pleiku khẳng định không có việc bao che, bỏ lọt tội phạm

(GLO)- Từ việc tranh chấp hợp đồng cho thuê quán, nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku bao che, bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Công an TP. Pleiku khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Quán Bọ Cạp Nước-nơi xảy ra vụ tranh chấp. Ảnh: L.V.N

Thời gian gần đây, trên nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung về vụ tranh chấp hợp đồng cho thuê quán Bọ Cạp Nước (hẻm 280 đường Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Theo đó, chủ quán ban đầu là bà Nguyễn Huy Phương (SN 1986, trú tại tổ 10, phường Ia Kring) tố cáo ông Lê Quý Hùng (SN 1975) và vợ là bà Võ Thị Mỹ Tâm (SN 1979, trú tại tổ 3, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về hành vi chiếm đoạt quán Bọ Cạp Nước. Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội thể hiện: Bà Phương cho rằng Công an TP. Pleiku đã bao che, bỏ lọt tội phạm khi không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Hùng. Những nội dung này đã nhanh chóng được chia sẻ với hàng ngàn bình luận, đa phần đều chỉ trích lực lượng Công an đã làm lơ trước lời “kêu cứu” của người dân.

Để làm rõ thực hư vụ việc, P.V Báo Gia Lai đã trao đổi với Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku. Theo Thượng tá Huân, năm 2018, bà Phương đã mở quán Bọ Cạp Nước để kinh doanh nhà hàng ăn uống. Đến ngày 10-7-2019, bà Phương ký hợp đồng viết tay cho ông Võ Hồng Vân (SN 1979, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) thuê lại quán trong thời hạn 3 năm 6 tháng với giá 30 triệu đồng/tháng. Riêng 3 tháng đầu, bà Phương đồng ý giảm cho ông Vân mỗi tháng 5 triệu đồng. Bà Phương cũng yêu cầu ông Vân đóng trước số tiền thuê trong 6 tháng đầu là 165 triệu đồng và trả 217 triệu đồng tiền sang nhượng lại tài sản, đồ dùng trong quán.

Các thông tin trên mạng xã hội cho rằng Công an TP. Pleiku đã bỏ lọt tội phạm. Ảnh: L.V.N

Sau khi tiếp nhận quán, ông Vân đã cùng bà Huỳnh Thị Mỹ Ly (là người sống chung như vợ chồng với ông Vân ở phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều hành việc kinh doanh. Bấy giờ, bà Ly đã vay mượn của vợ chồng ông Hùng một khoản tiền nhưng không có khả năng trả nợ nên đến ngày 16-9-2019, bà Ly bỏ trốn. Không đòi được nợ của bà Ly, vợ chồng ông Hùng đã tới gặp ông Vân để đòi. Tại đây, 2 bên thỏa thuận, ông Vân cho vợ chồng ông Hùng tiếp quản kinh doanh nhà hàng cho đến hết hợp đồng mà ông đã ký với bà Phương. Ngày 25-9-2019, ông Vân đã ký giấy ủy quyền cho ông Hùng toàn quyền kinh doanh với điều kiện ông Hùng phải trả toàn bộ tiền công cho nhân viên và tiền thực phẩm mà quán đang nợ cùng 100 triệu đồng tiền mặt cho ông Vân.

Khi ông Hùng điều hành quán, bà Phương cho rằng ông Hùng đã ngang nhiên chiếm đoạt quán nên gửi đơn tố cáo. Đồng thời, ông Vân cũng có đơn là mình bị ông Hùng ép buộc viết giấy ủy quyền kinh doanh quán. Công an TP. Pleiku vào cuộc xác minh và cho rằng vợ chồng ông Hùng kinh doanh tại quán Bọ Cạp Nước đã được sự ủy quyền của ông Vân. Việc ông Vân cho rằng mình bị ép buộc là không có cơ sở. Do đó, việc tranh chấp giữa bà Phương, ông Hùng là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu hình sự.

Ngày 6-12-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đồng thời thông báo cho bà Phương, ông Vân biết. Ngày 8-12-2019, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku cũng có văn bản đồng ý quan điểm giải quyết của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku. Đến ngày 30-12-2019, Công an TP. Pleiku tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của bà Phương về việc không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan Công an, bà Phương đã không cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ mới. Vì vậy, ngày 7-1-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định không chấp nhận khiếu nại của bà Phương.

“Quá trình xác minh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đều có sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. Cơ quan Công an đã hướng dẫn chị Phương đó là vụ việc tranh chấp dân sự nên có thể làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP. Pleiku để giải quyết theo thẩm quyền. Bởi vậy không có việc bao che, bỏ lọt tội phạm như mạng xã hội đã đăng tải”-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku khẳng định.

Về việc một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook còn đăng tải thông tin bà Phương viết đơn tố cáo chuyện người nhà của mình bị côn đồ tấn công dã man nhưng không được Công an và chính quyền giải quyết, Thượng tá Huân cho hay: Nạn nhân bị hành hung được xác định là Phan Trần Việt Anh (SN 1977, là chồng cũ của bà Phương). Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 10-3-2020, khi đang ở nhà tại tổ 10 (phường Ia Kring), ông Việt Anh bị 1 thanh niên bịt mặt cầm dao xông vào chém gây nhiều thương tích tại vùng lưng, khuỷu tay, đỉnh đầu… Công an TP. Pleiku đang khẩn trương điều tra, xác minh và tiến hành giám định thương tích với ông Việt Anh để có căn cứ xử lý.