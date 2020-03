Làm rõ vụ mất trộm tài sản trong rẫy tiêu

(GLO)- Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa làm rõ vụ mất trộm tài sản trong rẫy nhà anh Đoàn Tấn Phát (SN 1981, trú tại thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) mà đối tượng gây án là Nguyễn Văn Nhật (SN 1985, trú tại thôn Plei Djriêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

Kẻ gian đột nhập ủy ban huyện, lấy cắp hơn 60 triệu đồng

Người đàn ông tá hỏa phát hiện kẻ gian đột nhập trộm 200 cây vàng

Ảnh minh họa - Internet





Trước đó, sáng 23-3, Công an huyện Chư Pưh nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Tấn Phát. Theo anh Phát, gia đình anh có 1 rẫy trồng tiêu tại thôn Briêng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Tại đây anh có xây dựng 1 nhà rẫy để cất giữ các vật dụng để sản xuất nông nghiệp. Ngày 12-3, khi anh ra thăm rẫy thì phát hiện cửa nhà rẫy bị phá, tài sản bên trong gồm 1 chiếc máy nổ, 3 cuộn ống tưới phi 50 dài khoảng 200 m và 1 số vật dụng khác đã bị kẻ gian lấy trộm.



Từ nguồn tin báo của anh Phát, Công an huyện Chư Pưh đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng gây án và triệu tập Nhật đến làm việc. Tại Cơ quan Công an, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng hiện đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại.



VĂN NGỌC