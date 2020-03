Khởi tố gã đàn ông nhiều lần quan hệ với con gái của nhân tình

Trong thời gian quan hệ tình cảm với chị L.T.N.T, ông Tính đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái riêng của chị này. Vụ việc chỉ được phát giác khi nạn nhân kể lại sự việc cho người cậu ruột của mình.





Ngày 23-3, tin từ Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh Tính (SN 1977; ngụ tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ) về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Ông Tính tại cơ quan điều tra, Công an huyện Cam Lộ





Theo đó, trong 4 năm qua, ông Tính có quan hệ tình cảm với chị L.T.N.T ( 35 tuổi, ngụ huyện Cam Lộ). Chị T. ở một mình cùng cô con gái sinh năm 2004 . Khoảng cuối năm 2019, ông Tính đã nhiều lần quan hệ tình dục với con gái chị T. tại huyện Cam Lộ và TP Đông Hà (Quảng Trị). Vì con gái thường ở với ông bà ngoại, nên chị T. không hề hay biết sự việc.



Đến ngày 12-3, sự việc mới được phát giác khi con gái chị T. kể lại toàn bộ sự việc cho người cậu ruột vừa đi làm ăn xa trở về. Sau đó, người cậu này đã đưa cháu gái đến Công an huyện Cam Lộ gửi đơn tố cáo và trình báo lại toàn bộ sự việc. Công an huyện Cam Lộ sau đó đã đưa cháu gái đi giám định xâm hại tình dục, đồng thời tìm cách liên lạc với ông Tính.



Vì ông Tính đi làm trong rừng, nên 2 ngày sau Công an huyện Cam Lộ mới tìm gặp và mời ông này về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu ông Tính quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cuối cùng ông Tính cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Hiện, công an huyện Cam Lộ đang củng cố hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Tính về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Theo Đ. Nghĩa (NLĐO)