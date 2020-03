Khoản nợ và đời người

Trước giờ nghị án, gia đình bị hại, cũng chính là mẹ chồng và các con của bị cáo, đã tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về với gia đình.



Do bực tức từ việc chồng là ông B. nhờ vay mượn tiền nhưng sau đó dùng chơi số đề không có khả năng trả nợ, bị cáo Trịnh Thị Vẽ (SN 1967; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đã dùng chày gỗ đánh vào đầu, dùng dao chém và cứa nhiều nhát vào cổ làm ông B. tử vong. Sau đó giả danh nạn nhân viết thư tuyệt mệnh, dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi tội phạm của mình.



Tàn ác



Đó là nội dung cáo trạng mà đại diện VKSND TP HCM công bố trong phiên xét xử ngày hôm ấy. Bản cáo trạng buộc bị cáo tội "Giết người" đã vẽ nên bộ mặt của một người đàn bà máu lạnh, tàn ác với chính người chồng đầu ấp tay gối hơn 30 năm.



Họ cưới nhau từ năm 1989, mười năm sau, họ dắt theo các con từ quê nghèo vào TP HCM lập nghiệp. Bị cáo làm công nhân, chồng làm quản gia. Họ chăm chỉ làm ăn, nuôi được cả 3 cô con gái học đại học.





Bị cáo Trịnh Thị Vẽ chờ tòa nghị án





Ngày ra tòa, 3 cô con gái vừa là đại diện của bị hại vừa là những người giúp trấn an tinh thần bị cáo. Mỗi lần bị truy vấn về diễn biến sự việc, là một lần bị cáo thay đổi lời khai. Lúc thì quên đã giả danh ông B. viết thư tuyệt mệnh, lúc quên hành vi cẩn thận rửa sạch hung khí ra sao, khi lại không nhớ đã tri hô với hàng xóm thế nào… Chỉ có tiếng khóc lóc của bị cáo là xuyên suốt phiên tòa. Cô con gái lớn ngồi phía sau, tay đỡ bị cáo, miệng liên tục nhắc lại câu hỏi từ HĐXX, chốc chốc lại dặn: "Mẹ phải nghe kỹ câu hỏi mới trả lời".



Cáo trạng đã khắc họa đậm hơn sự tàn ác của bị cáo khi thể hiện rằng trước lúc xảy ra án mạng, bị hại chỉ to tiếng với bị cáo về một khoản nợ của gia đình. Ngoài những câu chửi khi bị vợ dùng chày đập vào đầu, bị hại đã không có động thái chống trả nhưng cuối cùng lại bị đoạt mạng bằng nhiều vết chém và cứa ngang cổ. Theo đại diện VKSND, hành vi của bị cáo đã thể hiện rõ tính chất côn đồ, xem thường pháp luật.



Từng là người lương thiện



HĐXX đã thẩm vấn bị cáo, nội dung chủ yếu xoay quanh lý do dẫn đến hành động giết người. Nếu như đại diện VKSND nhận định đó chỉ là một duyên cớ nhỏ nhặt thì tại phiên tòa, bị cáo khai rằng chính sự bức xúc tột cùng đã dẫn đến hành vi giết người của bị cáo. Suốt một thời gian dài, bị hại đã lừa gạt vợ, dùng tiền chơi lô đề, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất, không còn khả năng chi trả. Thế nhưng người đàn ông khiến gia đình khốn đốn đã không nhận lỗi mà còn dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để mắng chửi bị cáo.



Trên thực tế, điều tra của cơ quan chức năng cũng ghi nhận từ năm 2016-2018, bị cáo Vẽ vay mượn nhiều người trong công ty với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, lãi suất từ 3%-5%/tháng. Khoản tiền này được cho là vay theo đề nghị của ông B. để ông cho một người quen (không rõ danh tính) mượn nhưng bị cáo chỉ nhận được 2 tháng tiền lãi, sau đó phải ôm cả khoản tiền gốc và lãi. Đến một ngày đầu năm 2019, ông B. thừa nhận đã dùng số tiền đó để đánh đề và thua hết.



Chuyển sang phần tranh luận, luật sư được tòa chỉ định cho bị cáo tha thiết cho rằng nguyên nhân gây ra án mạng xuất phát từ khủng hoảng kinh tế trong gia đình, trong đó có phần lỗi lớn từ người bị hại. Nội dung cáo trạng đã thể hiện rõ, trước khi bị giết, bị hại đã dùng những lời lẽ thậm tệ chửi bới bị cáo, làm kích động tới tinh thần, khiến bị cáo không thể kiềm chế. Luật sư bác quan điểm kết tội bị cáo giết người có tính chất côn đồ mà đại diện VKSND đã nêu bằng việc dẫn ra hàng loạt bút lục lời khai của các con, hàng xóm, đồng nghiệp trong công ty của bị cáo; trích lục tại cơ quan thi hành án địa phương để khẳng định bị cáo là người có nhân thân tốt, lương thiện.



Trước giờ nghị án, gia đình bị hại, cũng chính là mẹ chồng và các con của bị cáo, đã tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về với gia đình. Nghe HĐXX tuyên án, bị cáo Vẽ ngất xỉu trong tiếng khóc xót xa từ người mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi và các con.



Dù có thế nào cũng không được phép tước đoạt trái phép sinh mạng của người khác. Cái giá phải trả cho hành vi giết người có thể là cuộc đời tự do, thậm chí sinh mạng của bị cáo và nỗi đau không nguôi của người thân.







Sau khi xem xét tất cả những khắc họa đậm nét từ góc tối do VKSND chỉ ra đến những nét sáng, lương thiện của bị cáo do luật sư dẫn chứng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vẽ tù chung thân.









Theo TRẦN THÁI (NLĐO)