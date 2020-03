Kbang: Khởi tố 5 "lâm tặc" khai thác 31 m3 gỗ

(GLO)- Sáng 26-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Lê Hữu Phương (SN 1993, trú tại tổ 13, thị trấn Kbang, huyện Kbang); Trần Văn Minh (SN 1998), Đinh Cốc (SN 1993), Đinh Nam (SN 2000) cùng trú tại thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại tổ 13, thị trấn Kbang, huyện Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.





Đối tượng Tuyên đang bị lực lượng Công an truy bắt. Ảnh: V.N

Trước đó, ngày 19-1-2020, Hạt kiểm huyện Kbang đã phát hiện 1 vụ khai thác lâm sản trái phép tại lô 7, khoảnh 6, tiểu khu 136 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý. Tại hiện trường, Hạt kiểm lâm huyện xác định có 2 cây gỗ bằng lăng với khối lượng 31 m3 bị đốn hạ. Đơn vị này đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Công an huyện Kbang.



Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã lần lượt bắt giam các đối tượng Phương, Minh, Cốc, Nam. Riêng đối tượng Tuyên hiện đang bỏ trốn không có mặt tại địa phương. Lực lượng Công an đang tiến hành truy bắt Tuyên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



VĂN NGỌC