Em dâu bị anh chồng đâm trọng thương vì không cho dùng chung nhà vệ sinh

Do đi chung nhà vệ sinh với bố mẹ đẻ và gia đình em dâu nên khi nghe tin em dâu không đồng ý cho dùng chung nhà vệ sinh, Hô Văn Lương ở Thanh Hóa đã cãi nhau rồi dùng kéo đâm trọng thương em dâu.

Ngày 2-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Văn Lương (SN 1977, ngụ thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".



Theo cáo trạng truy tố, vợ chồng Lương và em trai ở trên cùng 1 mảnh đất, em trai Lương ở trong căn nhà 2 tầng cùng với bố mẹ đẻ, gia đình Lương ở căn nhà cấp 4 ngay cạnh.





Hồ Văn Lương tại tòa ngày 2-3





Do chưa xây dựng nhà vệ sinh nên vợ chồng Lương thường ngày vẫn sử dụng chung nhà vệ sinh cùng với bố mẹ đẻ và gia đình em dâu.



Khoảng 15 giờ ngày 8-9-2019, ông Hồ Sỹ L. (là bố đẻ của Lương) nói với Lương là vợ chồng chị Nguyễn Thị H. (em dâu Lương) không cho Lương sử dụng chung nhà vệ sinh nữa.



Nghe bố đẻ nói vậy, Lương tức giận liền gọi chị H. về nhà để nói chuyện. Sau đó, giữa Lương và chị H. đã xảy ra cãi nhau, tuy nhiên sự việc đã dừng lại khi được mọi người can ngăn.



Tới 19 giờ cùng ngày, Lương cầm quần áo đi sang khu vệ sinh nhà để tắm rửa thì gặp chị H. đi lên. Do bức xúc chuyện cãi nhau lúc chiều, Lương tiến lại bếp lấy chiếc kéo bằng sắt đâm trọng thương chị H..



Mọi người đã phát hiện kịp thời can ngăn, đưa chị H. tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức- Hà Nội. Chị H. sau đó được xác định bị tổn thương cơ thể tỷ lệ là 19%.



Với hành vi phạm tội trên, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Hồ Văn Lương 6 năm tù giam.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)