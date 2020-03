Điều tra theo đơn thư bạn đọc "Con nợ" bỏ trốn, hàng chục hộ dân điêu đứng

(GLO)- Hàng chục hộ dân ở 2 xã An Phú và Chư Á (TP. Pleiku) đồng loạt đứng đơn tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Thảo (trú tại thôn 11, xã An Phú) rủ rê chơi hụi và lừa mượn tiền rồi ôm hàng tỷ đồng bỏ trốn.

Tài sản của vợ chồng bà Thảo rao bán hiện đang bị cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa. Ảnh: T.H

Theo các hộ dân, bà Thảo làm thợ may, ông Trần Anh Tuấn-chồng bà Thảo là thợ sửa xe máy. Qua tiếp xúc, nhận thấy vợ chồng bà Thảo tính tình dễ gần, lại chăm chỉ làm ăn nên người dân trong vùng quý mến, tin tưởng. Đâu ai ngờ rằng, đó chỉ là cái vỏ bọc mà vợ chồng họ dựng lên nhằm mục đích rủ rê những người nông dân chân chất chơi hụi và vay tiền. Theo đó, từ cuối năm 2018, nghe lời rỉ tai về những khoản lãi hấp dẫn của vợ chồng Thảo-Tuấn, hàng chục hộ dân trong vùng đã mang số tiền tích góp trong nhiều năm đưa cho họ. Đến ngày 7-1-2020, nhiều người rụng rời tay chân, có người ngất xỉu tại chỗ khi hay tin vợ chồng bà Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Mai (thôn 7, xã An Phú), vì là chỗ quen biết nhiều năm nên bà tin tưởng và nhiều lần cho vợ chồng bà Thảo vay tiền. Lần gần nhất là trước Tết Nguyên đán 2020, bà Mai cho vay 690 triệu đồng, thời gian vay là 2 tháng (lãi suất thỏa thuận là 1,5%). Cũng trong thời gian này, bà Mai còn chơi nhiều dây hụi cùng vợ chồng bà Thảo với tổng số tiền là 55 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến kỳ hạn trả nợ thì vợ chồng bà Thảo đã không còn ở địa phương. “Ngày 7-1-2020, khi tôi đến đòi tiền thì mới hay vợ chồng bà Thảo đã tẩu tán toàn bộ tài sản, đến cả con chó cũng mang theo và họ bỏ đi đâu không ai rõ. Khi tôi lên mạng xã hội Facebook, Zalo mới hay, bà Thảo đã rao bán căn nhà mà lâu nay vợ chồng họ dùng để kinh doanh. Tôi thật không thể ngờ, đến cả bạn bè, hàng xóm mà họ cũng nhẫn tâm như vậy”-bà Mai kể.

Tương tự, bà Đinh Thị Xuân Phương (thôn 11, xã An Phú) bức xúc nói: Lợi dụng tình hàng xóm với nhau, bà Thảo sang nhà nói là đang thiếu tiền mua một căn nhà nên hỏi vay 100 triệu đồng. Thấy vợ chồng bà Thảo chịu khó làm ăn nên bà Phương đã tin tưởng mang số tiền dành dụm ra cho vay với lãi suất 1,5%/tháng. Hai bên cam kết với nhau là khi nào bà Phương cần tiền thì bà Thảo sẽ trả ngay. Còn bà Nguyễn Thị Cúc (thôn 7, xã An Phú), khi thấy nhiều người dân trong vùng tin tưởng vào vợ chồng bà Thảo nên đã tham gia vào 3 chân hụi với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Cũng dựa vào niềm tin và bị rủ rê chơi hụi, bà Nguyễn Thị Cao Trí (thôn 5, xã An Phú) đã đưa cho bà Thảo vay 200 triệu đồng; các bà: Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Thúy Hà, Dương Thị Kim Anh (cùng ở xã Chư Á) đưa tổng số tiền gần 400 triệu đồng; 2 bà Bùi Thị Nở, Trần Thị Mai Liên (trú xã An Phú) đưa tổng số tiền gần 70 triệu đồng... Mỗi khi sang nhà bà Thảo lấy tiền lãi thì bà này lại rủ chơi 1 dây hụi và hẹn sẽ cho hốt 1 lần luôn cho được nhiều. Nghe bùi tai nên họ đều đồng ý.

Theo các nạn nhân, dịp trước Tết Nguyên đán 2020, họ đã nhiều lần đến đòi tiền nhưng bà Thảo cứ lần lữa hẹn và sau đó thì chặn số điện thoại rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi biết tin vợ chồng bà Thảo bỏ trốn, nhiều người lo lắng đến mất ăn mất ngủ, có người ngất xỉu vì đây là số tiền họ dành dụm trong nhiều năm. Cũng theo các nạn nhân, số tiền mà vợ chồng bà Thảo chiếm đoạt của họ là hơn 2 tỷ đồng, người ít thì 20 triệu đồng, người nhiều thì hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số tiền của những người làm đơn tố cáo. Theo tìm hiểu của P.V, vẫn còn nhiều người dân đã trót đưa tiền cho vợ chồng bà Thảo nhưng vì nhiều lý do mà không dám làm đơn.

Về việc người dân tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Thảo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông Đặng Quốc Khánh-Trưởng Công an xã An Phú-cho biết: Vụ việc do Công an TP. Pleiku thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Về tin tố giác tội phạm nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku cũng đã chuyển đơn để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku giải quyết.