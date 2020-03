Đi nhờ nhà vệ sinh, cô gái 19 tuổi trộm 2 nhẫn vàng để trả góp xe máy

Đối tượng khai nhận trộm hơn 30 triệu đồng cùng nhiều trang sức để trả tiền góp xe máy mới mua trước đó không lâu.





Sáng 12-3, Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao cho công an quận đối tượng Bùi Thị Thu Hằng (SN 2001, quê huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".





Đối tượng Bùi Thị Thu Hằng tại cơ quan công an





Trước đó, khuya 7-3, Công an phường Hòa Hải nhận trình báo mất trộm từ chị Nguyễn Thị K.H (SN 1972, chủ tiệm dịch vụ internet trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn). Theo đó, chị K.H bị mất 30 triệu đồng, 1 ví da, thẻ ngân hàng cùng một số trang sức vàng bạc khác.



Qua trích xuất camera an ninh, công an phường phát hiện Bùi Thị Thu Hằng có dấu hiệu bất minh nên truy tìm.





Tài sản mà Hằng trộm được





Tại cơ quan công an, Hằng cho biết tối 7-3, có cùng người yêu đi chơi, dạo phố. Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, cả 2 định đi về thì Hằng đau bụng, nên vào quán internet của chị K.H để đi nhờ nhà vệ sinh.



Lúc trở ra, Hằng thấy 2 nhẫn vàng trên bàn ăn nên nhanh tay bỏ túi, rồi tiếp tục lẻn vào phòng ngủ của chủ quán, lục giỏ xách lấy ví tiền rồi nhanh chóng ra về.



Hơn 30 triệu đồng trộm được, Hằng khai dùng để trả góp xe máy đã mua trước đó không lâu.



Theo NLĐO