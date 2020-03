Đánh chị ruột tử vong vì không đưa tiền trợ cấp

Nhớ lại việc chị gái của mình không đưa tiền trợ cấp, người em trai bị bệnh tâm thần đã đánh chị ruột tử vong.





Ngày 5-3, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm và đã tuyên phạt Nguyễn Đức V. (SN 1950; ngụ tại khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) 8 năm tù giam về tội giết người.





Bị cáo Nguyễn Đức V. bị tuyên 8 năm tù vì giết chị ruột của mình





Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 22-10-2019, bà Nguyễn Thị H. đến nhà bà N.T.N (SN 1941; ngụ tại khu phố 2) thì thấy bà N. đang nằm trên giường, tay ôm bụng và nói do bị Nguyễn Đức V. (em trai cùng mẹ khác cha) đánh. Thời điểm này bà H. cũng chứng kiến V. đang nằm dưới nền nhà.



Khi bà H. đi ra khỏi nhà, V. nhớ lại việc bà N. không đưa tiền trợ cấp nên tức giận và đưa chân đạp 2 cái vào vùng ngực phải của bà N. Lúc này, chị H. cùng một người khác vừa đến trước hiên nhà bà N., thấy vậy nên chạy vào can ngăn. Do bị thương quá nặng nên bà N. đã tử vong ngay sau đó.



V. bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.



Theo ĐỨC NGHĨA (NLĐO)