Đà Nẵng: Bắt giữ 'băng trộm dao lam' táo tợn mò tận giường trộm vàng gia chủ

Bị can chủ mưu Huỳnh Ngọc Phi bị bắt - Ảnh: Văn Tiến





Vào tận giường giật giỏ xách



Ngày 16.3, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khép lại giai đoạn 1 chuyên án triệt xóa băng trộm vùng giáp ranh, với thủ đoạn táo tợn vào tận giường ngủ, rạch mùng trộm vàng gia chủ.



Trước đó, cuối năm 2019, trên địa bàn H.Hòa Vang xuất hiện băng trộm liều lĩnh, gây án liên tiếp ở khu vực giáp ranh, chủ yếu nhắm vào vàng, tiền cho người dân vùng nông thôn chủ quan, hay để tài sản trong nhà.



Đơn cử, tối 6.10, ông N.Đ.V (32 tuổi, ngụ xã Hòa Khương, H.Hòa Vang) cẩn thận giấu trang sức bằng vàng, tiền mặt rồi đi ngủ. Nhưng sáng dậy vẫn bị trộm sạch số tài sản trị giá gần 130 triệu đồng dù ông để ngay đầu giường nằm.





Hình ảnh camera ghi lại Phi mang sợi dây chuyền vàng của bà Th. đi bán - Ảnh: Văn Tiến





Tiếp đó, rạng sáng 13.12.2019, bà O.T.Th (56 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) đề phòng trộm nên ôm theo túi xách đi ngủ. Băng trộm đột nhập thì bị phát hiện, nhưng vẫn táo tợn giật túi xách của bà, trong đó có dây chuyền gắn tượng phật ngọc xanh, nhẫn, vòng vàng trị giá hơn 60 triệu đồng.



Mang dao lam vào tận giường rạch giỏ



Không chỉ tại H.Hòa Vang, mà các vùng giáp ranh Đà Nẵng như TX.Điện Bàn, H.Đại Lộc (Quảng Nam) cũng xảy ra các vụ đột nhập, trộm, cướp tài sản manh động tương tự, thậm chí, băng trộm này còn tung hoành ở các H.Quế Sơn, Thăng Bình (Quảng Nam).



Ngày 16.12.2019, Công an H.Hòa Vang lập chuyên án P-19 đấu tranh, sau đó lần ra manh mối khi tìm thấy hình ảnh camera ghi được Huỳnh Ngọc Phi (26 tuổi, ngụ xã Bình Giang, H.Thăng Bình) đi bán sợi dây chuyền của bà Th. tại TT.Hà Lam (H.Thăng Bình), từ đó khoanh vùng các đồng bọn của Phi.





Xe mô tô Raider, phương tiện đi lại gây án của Huỳnh Ngọc Phi - Ảnh: Văn Tiến





Đây là băng trộm từng lộng hành khắp các huyện thị ở Quảng Nam, bị Công an TP.Hội An bắt năm 2017, sau khi ra tù lại hội ngộ tái xuất giang hồ. Trong đó, Phi là người ngông cuồng, chuyên sử dụng xe mô tô Raider cào cào đi trộm.





Giang và Tùng bị khởi tố, tạm giam - Ảnh: Văn Tiến





Công an H.Hòa Vang cho biết ngoài Phi, đến nay, Công an huyện đã bắt được Trần Công Giang (36 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi), Võ Thanh Tùng (30 tuổi, cùng ngụ H.Thăng Bình) để khởi tố, tạm giam tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.



Các nghi phạm khai nhận do ra tù không có việc làm, lại nghiện ma túy, cờ bạc nên... trở lại con đường trộm cắp. Băng trộm này liều lĩnh đến mức luôn mang theo dao lam, vào tận giường gia chủ để rạch mùng, trộm vàng, tiền.



Theo Văn Tiến (thanhnien)