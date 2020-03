Công an TP. Pleiku mạnh tay xử lý "quái xế"

(GLO)- Thời gian qua, Công an TP. Pleiku đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy, gây mất an ninh trật tự vào buổi tối.

Từ sau Tết Nguyên đán, tại TP. Pleiku tiếp tục rộ lên tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy trên các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh... Cụ thể, từ khoảng 19 giờ đến 23 giờ hàng ngày, nhiều đối tượng tụ tập thành từng nhóm điều khiển mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực. Trước tình hình đó, Công an TP. Pleiku đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý số thanh-thiếu niên này. Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho hay: Hàng đêm, đơn vị luôn duy trì 2 tổ công tác với nhiều lực lượng tham gia như Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, Công an các xã, phường… có nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Với mô hình này, từ ngày 30-1 đến 3-3, Công an TP. Pleiku đã giải tán 5 nhóm với gần 80 đối tượng tụ tập có biểu hiện đua xe, gây rối trật tự công cộng… Trong số này, đơn vị đã lập biên bản tạm giữ 37 phương tiện, đa phần là xe máy độ chế. Ngoài xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các tổ công tác cũng phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc như giải tán 11 người tụ tập xem đá gà tại thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ; giải tán nhóm 27 đối tượng thanh-thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau…

Nhiều xe máy bị tạm giữ để xử lý. Ảnh: L.V.N

Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cũng thông tin: Vào mỗi buổi tối, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đều duy trì lực lượng tuần tra công khai kết hợp hóa trang. Qua đó, từ ngày 30-1 đến 3-3, Đội đã lập biên bản xử lý 51 trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi nẹt pô, không gương chiếu hậu, lạng lách, chạy xe bằng 1 bánh… Đặc biệt, trong số này có 9 trường hợp “quái xế” chưa đủ 16 tuổi.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku cũng tiến hành bắn tốc độ trên đường Nguyễn Tất Thành vào buổi tối để có căn cứ phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm. Trong khoảng thời gian từ ngày 30-1 đến nay, lực lượng này đã phát hiện hàng chục trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm tốc độ trên tuyến đường này. Với các trường hợp vi phạm, Công an TP. Pleiku tiến hành tra cứu thông tin và gửi giấy mời lên làm việc.

Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an TP. Pleiku cũng phát hiện các thanh-thiếu niên ở huyện Đak Đoa, Chư Pah, Chư Sê, TP. Pleiku và tỉnh Kon Tum đã thông qua mạng xã hội Facebook để hẹn hò, tụ tập với mục đích gây rối tại TP. Pleiku vào trưa 8-3. Đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý đồng loạt trên các tuyến đường khi những nhóm này chưa kịp tụ tập. Qua đó, lập biên bản tạm giữ 39 xe máy với các lỗi vi phạm về ống pô, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe lạng lách…

“Song song với việc duy trì lực lượng tuần tra nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an TP. Pleiku đã phối hợp với các ngành chức năng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần có trách nhiệm trong việc quản lý, giao phương tiện cho con cái. Đơn vị cũng tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật để phạt nguội các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tình trạng không chấp hành Luật Giao thông Đường bộ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông” -Thượng tá Lưu Đình Cảnh cho biết thêm.