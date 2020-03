Công an TP HCM phá băng tội phạm từ Campuchia về TP HCM

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát Công an TP HCM đã phối hợp với Bộ Công an phá băng tội phạm do Huỳnh Tri Thức cầm đầu.





Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Huỳnh Tri Thức (SN 1983, ngụ quận 4) và Phạm Dì Chuân (SN 1972, ngụ quận 11, TP HCM) và Nguyễn Quốc Duy do có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP HCM phát hiện nhóm đối tượng Huỳnh Trí Thức móc nối với số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia tổ chức vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ.





Tang vật của vụ án





Sáng 24-3, tại trước địa chỉ số 12 đường Lữ Gia (quận 11) các trinh sát Công an TP HCM đã phối hợp với Cục CSĐT Tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang Chuân đang nhận ma túy của đối tượng Duy. Tang vật thu giữ gồm: 9,9 1 kg ma túy tổng hợp; 4,57 kg Ketamine và 4.322 viên thuốc lắc.



Tại cơ quan công an, Chuân khai nhận thực hiện yêu cầu của Thức đến địa chỉ trên để nhận ma túy của đối tượng Duy.



Khám xét nhanh nơi ở của Thức, các trinh sát thu giữ thêm nhiều hũ nhựa và thủy tinh có chứa bột màu cam nghi ma túy (đang giám định).



Hiện Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)