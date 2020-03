Công an kêu gọi mọi người phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Đức, SN 1984, quê quán huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú số nhà 88, ngõ 256, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.





Đối tượng Nguyễn Văn Đức

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Văn Đức với tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Quyết định số 01, ngày 17-2-2020.



Nguyễn Văn Đức, SN 1984, quê quán huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú số nhà 88, ngõ 256, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.



Đặc điểm nhân dạng: chiều cao 1m65, màu da sẫm, tóc đen mái vuốt ngược về phía sau, lông mày đậm ngang, sống mũi thẳng, dái tai tròn, đeo khuyên tai, mắt một mí và đặc biệt trên người có nhiều hình xăm.



Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đối tượng trên, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Văn Đức đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.



Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị các cá nhân, tổ chức báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: Km 2, quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, SĐT: 02333.890.238 hoặc điều tra viên Cao Lâm Sơn theo SĐT: 0916.025.997 để xử lý theo luật định.

Theo CAND/NLĐO