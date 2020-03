Cô gái trẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy

Nguyễn Ngọc Ánh (26 tuổi) thuê người cảnh giới, lắp đặt hệ thống camera, xây hàng rào kiên cố để giao dịch, mua bán ma túy.





Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, do Nguyễn Ngọc Ánh (26 tuổi) tổ chức.



Hôm 11/3, cảnh sát đột kích, bắt quả tang Ánh mua bán ma túy trong ngôi nhà ở phố Thịnh Lang. Tại hiện trường, công an phát hiện 4 gói heroin và 21 viên ma túy ngựa.



Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm một bánh heroin, hơn 10 gói heroin và ma túy ngựa được Ánh cất giấu ở nhiều vị trí trong nhà.





Nguyễn Ngọc Ánh chỉ nơi cất giấu bánh heroin. Ảnh: Công an cung cấp





Đây là điểm buôn bán ma túy quy mô lớn, hoạt động khép kín, tinh vi. Ánh thuê người cảnh giới bên ngoài, lắp đặt hệ thống camera, xây hàng rào kiên cố, dùng nhiều số điện thoại khác nhau để giao dịch, mua bán ma túy.



Để qua mắt lực lượng chức năng, Ánh còn bố trí 2 điểm giao hàng tại 2 ngôi nhà cách nhau 80 m trong khu phố.



Tháng 4/2019, bố mẹ của Ánh là ông Nguyễn Phụ Long và bà Nguyễn Thị Phượng bị kết án chung thân và 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



