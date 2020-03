"Chuộng" khách sạn sang trốn truy nã, "kiều nữ" làm giả bệnh án tâm thần bị tóm gọn

"Chuộng" các khách sạn tương đối sang trọng khi trốn truy nã, "kiều nữ" Nguyễn Thị Mai Anh (Hà Nội) chuyên làm giả bệnh án tâm thần bị công an ập vào tóm gọn lúc nửa đêm.

Ngày 26-3, thông tin từ Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội bắt đối tượng truy nã là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".





Nguyễn Thị Mai Anh cùng tang vật tại cơ quan công an





Theo điều tra, từ năm 2018 đến tháng 6-2019, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê làm giả các Kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa… Với những giấy tờ này, nhiều phạm nhân, đối tượng có tiền án, tiền sự đã được làm hồ sơ giả bệnh án tâm thần.



Đầu tháng 2-2020 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, thời điểm khởi tố, Mai Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 17-2 đã bị công an ra Quyết định truy nã.



Theo Công an quận Đống Đa, trong quá trình rà soát, trinh sát Công an nắm được thông tin, "kiều nữ" Mai Anh liên tục di chuyển ở nhiều tỉnh, thành phố để lẩn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an. Đáng chú ý, người phụ nữ này chỉ "chuộng" các khách sạn tương đối sang trọng để tá túc.



Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 25-3, công an ập vào căn phòng trong một khách sạn hạng sang, tóm gọn "kiều nữ" này.

