Cho qua hàng loạt hồ sơ vay tiền, 5 cán bộ Công ty Tài chính cao su lãnh án

5 bị cáo từng là cán bộ ở Phòng Kế toán-Công ty Tài chính cao su một mực kêu oan dù tòa án khẳng định họ cố tình đề xuất, giải ngân 21 hồ sơ tín dụng sai quy trình, gây thất thoát hơn 45,1 tỉ đồng.





Sau 1 tuần làm việc và nghị án, sáng 16-3, TAND TP HCM kết thúc xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Kim Anh (nguyên Trưởng phòng, Phòng Kế toán, Công ty Tài chính cao su) 7 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".



Cùng phạm tội trên, bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hằng (nguyên quyền trưởng phòng, phòng kế toán) lãnh 5 năm tù. Tương tự, HĐXX sơ thẩm phạt 3 bị cáo khác (đều là nguyên cán bộ phòng kế toán) mỗi người 4 năm tù giam, gồm: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Hiền.





Đặng Thị Kim Anh là bị cáo duy nhất bị tạm giam





Theo bản án sơ thẩm, Công ty Tài chính cao su là tổ chức tín dụng, có nhiệm vụ huy động vốn, sử dụng vốn vay để cho cá nhân, tổ chức vay ngắn, trung và dài hạn… Công ty tuân thủ mọi quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong đó có hoạt động cấp tín dụng.



Văn bản về quy trình tín dụng do công ty ban hành nói rõ nội dung, trình tự trong việc cho vay; từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp tín dụng đến khi tất toán hợp đồng. Văn bản trên xác định rõ chức trách, nhiệm vụ mỗi phòng nghiệp vụ, trong đó có phòng kế toán. Là cán bộ phòng kế toán, 5 bị cáo có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về hoạt động tín dụng, cũng như quy trình tín dụng do công ty đề ra.



Từ 2009-2011, Trần Quốc Hoàng (khi đó là nhân viên phòng tín dụng công ty) thua bạc nên mượn tài sản nhiều người rồi giả chữ ký những người này, lập 21 bộ hồ sơ tín dụng giả. Hoàng mang hồ sơ vào công ty thế chấp tài sản, vay tiền. Từ đó, Hoàng "rút ruột" Công ty Tài chính cao su hơn 45,1 tỉ đồng.



Dù biết tất cả hồ sơ tín dụng do Trần Quốc Hoàng lập ra đều không đủ điều kiện cho vay và giải ngân nhưng các bị cáo cố ý đề xuất, quyết định giải ngân, chi tiền. Sai phạm khiến công ty thiệt hại nặng nề, đến nay chưa thể khắc phục hoàn toàn.



Dù tất cả bị cáo kêu oan, luật sư bào chữa cho rằng quy trình tín dụng do công ty lập ra không đủ cơ sở pháp lý buộc tội nhưng tòa sơ thẩm đủ bằng chứng kết tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" đối với 5 bị cáo.



Căn cứ hồ sơ cùng diễn biến tại tòa, HĐXX công nhận văn bản thể hiện quy trình tín dụng do công ty ban hành. HĐXX thấy rằng 5 bị cáo đều quanh co, chối tội và không nhận rõ hành vi sai phạm. Vì vậy, các bị cáo không thể hưởng tình tiết giảm nhẹ về thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải. Bên cạnh đó, cấp sơ thẩm ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, thành tích trong công tác… khi lượng hình.



Trước đó, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên phạt Trần Quốc Hoàng mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Phan Anh Minh Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc, Công ty Tài chính cao su) 5 năm tù giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Tòa phúc thẩm hủy nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến hành vi sai phạm của 5 bị cáo kể trên. Cấp phúc thẩm yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ quy trình cho vay cũng như chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban liên quan trong hoạt động cho vay tại doanh nghiệp.

Theo Di Lâm (NLĐO)