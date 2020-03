Chém chết một thanh niên trên đường đi giải quyết mâu thuẫn

Trên đường đi giải quyết mâu thuẫn hộ bạn gái, 3 thanh niên xảy ra va chạm giao thông với một người đi đường nên "tiện tay" chém nạn nhân này tử vong.





Nhóm thanh niên bị bắt giữ. Ảnh: L.N





Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995), Nguyễn Việt Anh (SN 1983, cùng trú quận Ba Đình) và Vũ Hồng Hải (SN 1995, trú huyện Thanh Oai) để điều tra về hành vi “Giết người”.



Theo thông tin ban đầu, tối 27/2, sau khi tổ chức sinh nhật Nam, nhóm thanh niên trên đã tới quán hát karaoke. Tại đây, một cô gái đã nhờ nhóm đi giải quyết mâu thuẫn do bị hai thanh niên ở huyện Gia Lâm xúc phạm trên mạng xã hội.



Khoảng 0h30 ngày hôm sau, các đối tượng điều khiển ô tô đi trên đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên) thì xảy ra va chạm với hai thanh niên đi xe máy nên xảy ra mâu thuẫn.



Lúc này, 3 đối tượng trong nhóm đã xuống xe dùng kiếm chém anh L.V.T (SN 1995, trú tại Thanh Hóa) tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường mang ô tô đi gửi và phi tang hung khí để che giấu hành vi phạm tội.



Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên phối hợp với Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Việt Anh và Hồng Hải. Riêng đối tượng Hoàng Nam, ngày 8/3, đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Theo Thanh Hà (TPO)