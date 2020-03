Bóc trần bí mật ở cánh đồng Cua Đinh, Bến Cát - Bình Dương

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện 1 tụ điểm cờ bạc quy mô lớn tại cánh đồng Cua Đinh, thuộc ấp Dòng Sõi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ngày 15-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) triệt phá thành công tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trên địa bàn.





Hàng chục con bạc bị bắt giữ tại hiện trường





Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện tụ điểm cờ bạc tại cánh đồng Cua Đinh, thuộc ấp Dòng Sõi, xã An Tây, thị xã Bến Cát. Từ những thông tin thu thập được, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập ban chuyên án đấu tranh



Ngày 14-3, cả trăm trinh sát bất ngờ ập vào ổ cờ bạc trên bắt giữ 64 người (31 nam, 33 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền hơn 1,25 tỉ đồng, 21 hột xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm cùng nhiều hung khí...



Theo công an, khu vực sới bạc là bãi đất trống ven sông, vắng người qua lại. Đích thân đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo phá chuyên án này.



