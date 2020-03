Bình Định: Thuê xe cẩu đi trộm cắp phụ tùng máy đào để bán đồng nát

Trong lúc đi lượm phế liệu, phát hiện số phụ tùng máy đào tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) không người trông coi, một thanh niên đã thuê xe đến cẩu trộm đi bán phế liệu.



Hồ Văn Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Trị Bình





Ngày 30.3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Hồ Văn Anh (36 tuổi, ở P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản.



Giữa tháng 3, một công ty ở Khu kinh tế Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn) báo cáo bị mất 1 lốc máy đào và một mâm xoay máy đào trị giá hơn trăm triệu đồng.



Công an TP.Quy Nhơn vào cuộc, xác định thủ phạm là Hồ Văn Anh đã thuê xe cẩu để cẩu số tài sản nặng 1,3 tấn đi bán đồng nát với giá 5.000 đồng/kg, thu lời hơn 7 triệu đồng.



Hồ Văn Anh khai nhận trong quá trình đi lượm phế liệu phát hiện số tài sản nói trên không người trông coi nên thuê xe cẩu của N.V.C (ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) cẩu ra xã Cát Tiến (H.Phù Cát, Bình Định) để bán cho cơ sở thu mua phế liệu. Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang mở rộng điều tra, làm rõ một số người khác liên quan đến vụ trộm cắp này.



