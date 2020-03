Bình Định: Bắt 2 đối tượng chặn xe ô tô xin đểu

Sau khi chặn xe ô tô xin đểu được 200.000 đồng, 2 đối tượng ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã bị cơ quan chức năng ban hành lệnh bắt khẩn cấp.





Sáng 12-3, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước xác nhận cơ quạn này vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan CSĐT cùng cấp đối với 2 đối tượng Lê Huyền Vinh (27 tuổi) và Nguyễn Lê Định (19 tuổi; cùng ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước) để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-3, anh Trình Công Tình (41 tuổi; ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) điều khiển xe ô tô chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Linh đi về thôn Thanh Huy 2, xã Phước An. Tại đây, anh Tình bị 2 đối tượng lạ mặt chặn xe đòi đưa 300.000 đồng mới cho đi, nếu không bọn chúng sẽ đập phá xe. Lo sợ nên anh Tình đã đưa cho 2 đối tượng này 200.000 đồng.



Qua điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã làm rõ Vinh và Định là 2 đối tượng đã thực hiện hành vi trên.

Theo Đức Anh (NLĐO)