Bắt nguyên giám đốc bệnh viện nhận hối lộ

Ông Hà Văn Tần, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, và thuộc cấp vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam 3 tháng về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 2-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.



Ngày 29-2, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng kể từ ngày 29-2 đối với ông Hà Văn Tần, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, và Tào Ngọc Mão (SN 1967), Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, về tội "Nhận hối lộ".



Hiện lệnh khởi tố, bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Qua khám xét nơi ở, nơi làm việc, công an đã thu giữ một số tài liệu phục vụ điều tra.



Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, nơi ông Hà Văn Tần từng làm giám đốc và có vi phạm





Trước đó, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của ông Đồng Khắc Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, tố cáo ông Hà Văn Tần và ông Tào Ngọc Mão, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của bệnh viện, nhận tiền "chạy việc" của nhiều lao động hợp đồng tại bệnh viện.



Theo nội dung tố cáo, ông Tần và ông Mão nhận tiền chạy việc của các lao động hợp đồng đang làm việc tại bệnh viện, với mức từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng/người. Vào cuộc xác minh, Thanh tra Sở Y tế đã có kết luận về vụ việc và khẳng định có việc nhận tiền, nhưng đã trả sau khi có thông tin dư luận.



"Kết quả kiểm tra, xác minh, làm việc, đối chất giữa những người có liên quan đến nội dung tố cáo, kết luận ông Tào Ngọc Mão đã nhận quà biếu là tiền của 10 người nhưng không trả lại tiền ngay, chỉ trả lại khi có thông tin của dư luận"- kết luận nêu.



Cũng theo kết luận của Sở Y tế Thanh Hóa, cơ quan này có yêu cầu những người đưa tiền làm bản tường trình thì 10 người có nêu đã đưa quà biếu là tiền cho ông Tào Ngọc Mão nhưng số tiền không phải 50 triệu đồng như đơn tố cáo.



Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá sau đó đã tiến hành kỷ luật ông Hà Văn Tần bằng hình thức cảnh cáo và thuyên chuyển công tác về làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn vào tháng 12-2019. Huyện uỷ Quan Hoá cũng thực hiện kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Tần.



Vụ việc sau đó được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật do có dấu hiệu hình sự.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)