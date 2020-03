Bắt nghi phạm sát hại dã man nữ sinh lớp 9

Khi đi làm về, người cha bàng hoàng phát hiện con gái 15 tuổi, đang học lớp 9, nằm gục trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.





Ngày 28-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết các lực lượng công an phối hợp đã bắt giữ được nghi phạm đã ra tay sát hại nữ sinh P.T.M.M. (SN 2005), tại gia đình ở thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.



Nghi phạm là Nguyễn Sỹ Thắng, SN 1994, trú tại thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.



Ngay sau khi bắt giữ được nghi phạm tại thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã di lý đối tượng về Hải Phòng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án.





Lực lượng chức năng thực hiện khám nghiệm, điều tra tại hiện trường: Ảnh: BVPL





Theo thông tin từ Công an TP Hải Phong, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25-3, bố nữ sinh P.T.M.M. (SN 2005, ở thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; đang học lớp 9) đi làm về thì bàng hoàng phát hiện con gái nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Gia đình nhanh chóng đưa nữ sinh M. đi cấp cứu nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.



Ngay sau khi nhận tin báo về vụ trọng án nghiêm trọng, Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, xác minh điều tra, truy bắt hung thủ.



Được biết, hàng ngày, nữ sinh M. ở nhà với bố, còn mẹ đi làm ăn xa nhà trong miền Nam.



Theo Tr.Đức (NLĐO)