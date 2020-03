Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Gia Lai vừa bàn giao đối tượng Trần Tiến Phương (SN 1992, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho Công an TP. Pleiku để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phương đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30-3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ 14, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động đã phát hiện Phương có biểu hiện khả nghi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Phương cất giấu 1 gói ma túy trong chiếc ví da. Phương khai nhận số ma túy trên do mình mua của một đối tượng khác nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.