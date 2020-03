Bắt băng cướp song sinh Phát – Tài chuyên nhắm vào du khách biển Đà Nẵng

Sau thời gian phụ hồ không đủ tiền thỏa cơn nghiện, hai anh em song sinh Phát - Tài quyết định "chuyển nghề" cướp giật, chuyên nhắm vào du khách ở biển Đà Nẵng.





Từ trái qua: Anh em Phát - Tài bị khởi tố, tạm giam - Ảnh: Nguyễn Tú





Ngày 4.3, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố băng cướp song sinh Phát - Tài chuyên cướp giật tài sản của du khách ở khu vực biển Đà Nẵng.



Theo đó, Trương Tấn Phát và Trương Tấn Tài (cùng 24 tuổi, quê xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị tạm giam về tội cướp giật tài sản.



Trước đó, từ năm 2017, anh em Phát - Tài ra Đà Nẵng làm lao động phổ thông nhưng không đủ ăn nên chuyển vào TP.HCM phụ hồ.



Cướp nuôi cơn nghiện



Thời gian này, cặp song sinh này nghiện ma túy, thu nhập không đủ thỏa cơn nghiện cũng như nuôi gia đình nên chuyển sang đi cướp giật.



Tháng 11.2019, anh em Phát – Tài quay lại Đà Nẵng thuê trọ ở P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) và bắt đầu cướp giật "chuyên nghiệp".



Từ 18 giờ hằng ngày, cả hai điều khiển xe máy quần thảo các tuyến đường biển Đà Nẵng qua hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, chuyên nhắm vào du khách đi bộ để giật túi xách, điện thoại, rồi tiêu thụ tài sản giật được ở các cửa hàng trung tâm TP.



Lúc 1 giờ ngày 19.2, Tài giật iPhone của nữ du khách N.T.N.P (33 tuổi, quê Quảng Ninh) đang ngồi uống nước ở 25 Phan Liêm (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), rồi nhảy lên xe máy BS 59D2 - 611.08 do Phát điều khiển, tháo chạy.



Công an TP.Đà Nẵng truy xét đến ngày 21.2 bắt được Tài, thu hồi 5 điện thoại tại phòng trọ, qua đấu tranh, Tài đã khai nhận và Phát bị bắt tiếp sau đó. Hiện Công an TP đang tiếp tục làm rõ các vụ còn lại của băng cướp song sinh này.



Theo Nguyễn Tú (thanhnien)