Án mạng tại Quy Nhơn: Điều tra vụ đâm người yêu rồi tự sát nghi do ghen tuông

Công an tỉnh Bình Định và Công an TP.Quy Nhơn đang điều tra vụ án mạng tại Quy Nhơn: ông T. đâm người yêu rồi tự sát, nghi do ghen tuông.

Gần 23 giờ ngày 7.3, nhiều người dân tập trung tại hiện trường, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Bảo Thoa

Gần 23 giờ ngày 7.3, các lực lượng chức năng của Công an TP.Quy Nhơn và Công an tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà N.T.H.H. (41 tuổi, thường trú tại đường Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, nghe tiếng la hét trong căn nhà bà H. đang sinh sống (ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn), nhiều người chạy đến. Lúc này, người dân phát hiện bà H. nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Trong nhà còn có ông T.ĐT. (51 tuổi, ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) đang bị thương. Người dân đưa ông T. đi cấp cứu và báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng.

Nhận định ban đầu của các lực lượng tại hiện trường là do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xô xát; ông T. dùng dao đâm chết bà H. rồi tự sát nhưng không thành.

Lực lượng công an phong tỏa lối vào căn nhà xảy ra vụ việc- Ảnh: Bảo Thoa

Những người dân sống gần hiện trường cho biết, bà H. thuê ngôi nhà nói trên để ở gần 7 năm nay. Bà H. và ông T. có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau khá lâu. Thời gian gần đây, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông T. hay ghen tuông, đánh đập bà H.

Hiện vụ việc đâm người yêu rồi tự sát nghi do ghen tuông này, vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ.