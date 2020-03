An Khê: Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương hàng xóm

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Nhựt (SN 1996, trú tại tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.





Nhựt đã dùng dao Thái đâm ông Sơn 2 nhát (Ảnh minh họa, internet)

Bước đầu xác định, Nhựt là đối tượng đã dùng dao Thái Lan đâm bị thương ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, cùng trú tại tổ 5, phường An Phú). Tại Cơ quan Công an, Nhựt khai nhận vì có mâu thuẫn từ trước với ông Sơn nên khoảng 20 giờ tối 24-3, Nhựt đã dùng 1 con dao Thái Lan đâm 1 nhát vào đùi và 1 nhát vào thái dương ông Sơn.



Hiện ông Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.



VĂN NGỌC