Xin ngủ nhờ, rồi trộm luôn xe máy

Nhậu xỉn rồi xin ngủ nhờ nhà hàng xóm, đối tượng đã trộm luôn xe gắn máy của gia chủ để lấy tiền chơi game bắn cá...





Ngày 25.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hết (28 tuổi, ở ấp Tân Hạnh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long) về hành vi can tội trộm cắp tài sản.



Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 15.2, Hết nhậu xong thì đi bộ đến nhà ông Nguyễn Văn A (cùng địa phương) xin ngủ nhờ.





Đối tượng Nguyễn Văn Hết tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp



Thấy vậy, ông A kêu Hết lại nhà anh Nguyễn Hoàng Lên (con ruột ông A). Khi đến nơi, Hết không thấy ai ở nhà, cửa không khóa nên đi vào trong nằm ngủ.



Lúc này, thấy trong nhà có xe mô tô, chìa khóa gắn sẵn, Hết nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hết đã lấy xe chạy đến xã Long Đức, TP.Trà Vinh chơi game bắn cá.



Do thua hết tiền, Hết đã đưa xe mô tô vừa trộm cho người bạn tên Đức đem cầm được 5,5 triệu đồng. Số tiền này sau đó cũng thua sạch.



Đến ngày 16.2, Hết đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.



https://laodong.vn/phap-luat/xin-ngu-nho-roi-trom-luon-xe-may-786525.ldo

Theo TRẦN LƯU (LĐO)