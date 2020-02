Truy lùng kẻ chuốc thuốc mê, cướp tài sản trên xe khách

Người khách đồng hành



Đầu tháng 1-2020, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Lâm Đồng xác lập Chuyên án mang bí số C0102 để đấu tranh, truy bắt đối tượng có hành vi chuốc thuốc mê để cướp tài sản trên xe khách chạy tuyến TP HCM đi TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Trước đó, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin vụ việc ông Hồ Văn Thành (1956, trú H. Củ Chi, TP HCM) nghi bị chuốc thuốc mê, cướp nhẫn vàng 24K (5 chỉ) khi đi trên xe khách BKS 51B-288.90 từ Bến xe Miền Đông (TP HCM) về TP Đà Lạt (Lâm Đồng).



Hôm xảy ra sự việc, ông Thành cùng vợ chồng con gái đón xe khách Phương Trang lên TP Đà Lạt. Khi đến điểm trả khách, ông Thành được con gái phát hiện rơi vào tình trạng hôn mê nên lập tức đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Thực hiện một số xét nghiệm, bệnh viện xác định ông Thành bị trúng thuốc mê là một loại thuốc ngủ. Lúc đó, người nhà mới phát hiện chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K mà ông Thành đeo trên tay đã bị mất.





Đối tượng Lê Văn Bắc và số tang vật thu được tại nơi ở của đối tượng.





Ngay khi nhận thông tin về nghi vấn hành khách bị đánh thuốc mê để cướp tài sản, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra. Hàng chục lượt trinh sát (TS) được tung đi xác minh tại nhiều tỉnh, thành phố trong đó đi sâu vào loại đối tượng hoạt động lưu động, chuyên trộm cắp móc túi trên xe khách, kể cả những đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp tài sản bằng thủ đoạn dùng thuốc gây mê...



Qua làm việc với bị hại, các TS đã dựng lại lộ trình di chuyển của ông Thành và qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của nhà xe này tại Bến xe Miền Đông, lực lượng CA phát hiện 1 người đàn ông có dấu hiệu rất khả nghi. Hình ảnh về nghi phạm được cơ quan CA đưa cho ông Thành nhận dạng và bị hại khẳng định đó chính là người đã mời ông uống 1 lon nước yến trong hành trình từ TP HCM về TP Đà Lạt.



Cùng thời điểm này trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip ghi lại cảnh 1 đối tượng thực hiện hành vi móc túi của 1 hành khách trên chuyến xe khách giường nằm từ tỉnh Kiên Giang về TP HCM. Đáng lưu ý, hành khách bị móc túi cũng trong tình trạng mê mệt không hề hay biết mặc dù sự việc xảy ra ban ngày. Kẻ thực hiện hành vi móc túi trong đoạn clip đội mũ che kín và dáng người giống với kẻ đã tiếp cận ông Thành trên chuyến xe Phương Trang.



Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS CSHS CA tỉnh Lâm Đồng làm rõ người thực hiện hành vi móc túi trong chuyến xe khách từ Kiên Giang về TP Hồ Chí Minh chính là đối tượng từng thực hiện hành vi cướp tài sản bằng thủ đoạn đánh thuốc mê trên xe khách xảy ra tại tỉnh Bình Thuận năm 2008...



Lộ diện kẻ cướp chuyên chuốc thuốc mê “con mồi”



Đi sâu xác minh nghi vấn từ nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi cướp tài sản bằng thủ đoạn dùng thuốc mê trên xe khách, đến giữa tháng 1-2020, các TS xác định được lai lịch của đối tượng khả nghi, đó là Lê Văn Bắc (1957, HKTT xã Tân Bình, H. Tân Thạnh, tỉnh Long An). Bắc có 6 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” bằng thủ đoạn dùng thuốc gây mê. Bản án gần nhất là năm 2008, Bắc cùng 2 đồng bọn thực hiện vụ cướp tài sản bằng thuốc gây mê tại tỉnh Bình Thuận và chịu mức án 12 năm tù giam, ra tù năm 2016.



Để có kết luận chính thức về nghi phạm Bắc, các TS đã phối hợp cùng CA các tỉnh Ninh Thuận, Bình Dương, Long An, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh thu thập thông tin liên quan đến đối tượng này. Đến sáng 17-1-2020, các TS quyết định thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bắc, lực lượng CA thu được nhiều tang vật là tiền, nhẫn, dây chuyền vàng, bóp da và cả những viên thuốc ngủ.



Qua đấu tranh, cuối cùng Bắc cũng thừa nhận là thủ phạm cướp chiếc nhẫn trên tay ông Thành. Tại cơ quan CA, Bắc khai nhận: Với ý định tìm người đánh thuốc mê để cướp tài sản, Bắc tìm mua 1 vỉ thuốc ngủ rồi đến Bến xe Miền Đông để mua vé xe khách hãng Phương Trang đi TP Đà Lạt. Khoảng 22 giờ, Bắc thấy ông Thành mua vé đi Đà Lạt cùng chuyến xe, trên tay ông Thành có đeo chiếc nhẫn vàng to nên y quyết định sẽ chuốc thuốc ngủ ông Thành để cướp chiếc nhẫn. Bắc bí mật nghiền nát 4 viên thuốc ngủ, tìm cách tiếp cận ông Thành khi xe khách dừng tại quán cơm để hành khách ăn khuya. Khi xuống quán cơm, Bắc cố ý ngồi cùng bàn với ông Thành rồi đi mua 2 lon nước yến lén bỏ số thuốc ngủ đã nghiền nát vào 1 lon để mời ông Thành. Bắc khéo léo mời ông lon nước yến đã bỏ thuốc mê và ông Thành không mảy may nghi ngờ.



Khi xe đến bến tại TP Đà Lạt, Bắc lại chỗ ông Thành, lay gọi ông xuống xe, mục đích là kiểm tra xem ông Thành ngấm thuốc chưa. Khi thấy ông Thành không có phản ứng, hắn nhanh tay lột chiếc nhẫn rồi xuống xe. Bắc rời bến xe liên tỉnh Đà Lạt đón xe qua TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) rồi về lại Bến xe Miền Đông. Tại đây, Bắc bán chiếc nhẫn được hơn 19 triệu đồng và đánh bạc thua hết.



Ngày 20-1, Phòng CSHS CA tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Bắc về hành vi “Cướp tài sản” đồng thời tiếp tục đấu tranh để mở rộng án.





Theo ĐỨC HUY (cadn)