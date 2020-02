TP. Pleiku: Hàng chục thanh niên mang lựu đạn, hung khí chuẩn bị đánh nhau

(GLO)- Công an phường Trà Bá và Công an phường Hội Phú (Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hiện đang phối hợp lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền đối với 27 đối tượng trong vụ tập trung đông người, mang theo hung khí để chuẩn bị đánh nhau.

Hàng chục hung khí nguy hiểm được thu giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11-2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP. Pleiku đã kiểm tra, phát hiện tại đường Chu Mạnh Trinh, thuộc tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku có 27 đối tượng là thanh, thiếu niên đang chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 18 con dao, kiếm tự chế các loại, 8 xe máy và đặc biệt có 1 quả lựu đạn.

Bước đầu tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đang tụ tập chờ một nhóm đối tượng khác đến để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.