Tông xe vào cảnh sát giao thông lãnh hơn 13 năm tù

(GLO)- Ngày 28-2, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm Nguyễn Thanh Hùng (tên thường gọi là Chúc, SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) 13 năm tù về tội “Giết người”, 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt là 13 năm 9 tháng tù.

Hùng đã bị xét xử với 2 tội danh. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Theo kết quả điều tra, Hùng không có giấy phép lái xe ô tô nhưng sau khi sử dụng ma túy, chiều 27-7-2019 vẫn điều khiển xe ô tô loại 15 chỗ đã hết niên hạn sử dụng có gắn BKS giả 60K-7065.

Khoảng 14 giờ 30 phút, Hùng chở theo 2 người khác đến mua gốc cây của người dân trên địa bàn thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai rồi chở về thị xã An Khê để bán kiếm lời. Khi chạy đến đoạn chợ huyện Kông Chro thì gặp xe mô tô đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu thông theo hướng ngược lại. Lúc này, 2 cán bộ CSGT trên xe mô tô đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Hùng không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Các cán bộ CSGT trên xe mô tô đã hú còi ưu tiên đuổi theo, đồng thời báo cáo về trực ban Công an huyện. Công an huyện Kông Chro đã gọi điện cho tổ công tác của Đội CSGT trên tỉnh lộ 667 đoạn thuộc thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro. Tổ công tác này có 3 cán bộ là anh Nguyễn Đức Nhã, Đỗ Văn Hiệp và Nguyễn Văn Kiên. Nhận được tin, tổ công tác đã thống nhất dùng xe ô tô đặc chủng BKS 81A-003.73 đậu chắn ngang giữa đường làm chốt chặn.

Khoảng 15 giờ 50 phút, Hùng điều khiển xe đến địa điểm này thì thấy chốt chặn của lực lượng Công an và anh Kiên, anh Hiệp dùng gậy ra hiệu lệnh dừng xe lại. Tuy nhiên, Hùng vẫn điều khiển ô tô lao thẳng vào chỗ anh Kiên, anh Hiệp đang đứng. Rất may 2 cán bộ CSGT này đã kịp thời né được nên ô tô của Hùng tông vào thùng xe ô tô đặc chủng, thùng xe quay tròn va trúng vào người anh Nhã đang đứng phía sau khiến anh Nhã văng đi khoảng 15 m. Chiếc xe ô tô của Hùng cũng bị lật nằm bên đường. Anh Nhã và Sang bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro, Hùng đã bị lực lượng Công an cùng người dân xung quanh bắt giữ.